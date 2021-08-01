Дивовижний раритет: на аукціоні продають шматок весільного торта принца Чарльза і леді Діани

У Великій Британії вдалося зберегти унікальний смаколик – шматочок весільного торта, який подавали на весіллі принца Чарльза і леді Діани. Його зберегла родичка королівської родини.

Раритет нещодавно виставили на аукціон, торги розпочанаються із суми у 300 фунтів стерлінгів. Цей шматок торту на весіллі отримала Мойрі Сміт, яка належить до королівської родини.

Цікаво Розумна упаковка: як технології третього тисячоліття бережуть здоров'я людини та планети

Торт багато років зберігався обгорнутий харчовою плівкою та схований у коробці у холодильнику. Кондитерській виріб вдалося зберегти у хорошому стані.

На коробці, у якій зберігався торт, можна знайти записку, що датована 27 липня 1981 року:

Поводьтеся з обережністю – весільний торт принца Чарльза і принцеси Діани.

Чарівна подія / Фото Yahoo Finance

Королівський торт виконаний золотим, червоним, синім і срібним кольорами та оздоблений відомим гербом. Аукціон призначений на 11 серпня.