Дивовижний раритет: на аукціоні продають шматок весільного торта принца Чарльза і леді Діани
Джерело:Свідок
У Великій Британії вдалося зберегти унікальний смаколик – шматочок весільного торта, який подавали на весіллі принца Чарльза і леді Діани. Його зберегла родичка королівської родини.
Раритет нещодавно виставили на аукціон, торги розпочанаються із суми у 300 фунтів стерлінгів. Цей шматок торту на весіллі отримала Мойрі Сміт, яка належить до королівської родини.
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Торт багато років зберігався обгорнутий харчовою плівкою та схований у коробці у холодильнику. Кондитерській виріб вдалося зберегти у хорошому стані.
На коробці, у якій зберігався торт, можна знайти записку, що датована 27 липня 1981 року:
Поводьтеся з обережністю – весільний торт принца Чарльза і принцеси Діани.
Королівський торт виконаний золотим, червоним, синім і срібним кольорами та оздоблений відомим гербом. Аукціон призначений на 11 серпня.
Довідка
Шлюб Чарльза і Діани (пізніше принца і принцеси Уельської) відбувся 29 липня 1981 року. Це один із найвизначніших моментів у історії королівської родини. Церемонію побачили 750 мільйонів глядачів телебачення у 74 країнах світу. У Великій Британії цей день був оголошений державним святом.