Без жодних зайвих калорій: готуємо фреш чікен рол

Коли ми намагаємося правильно харчуватися, частенько виникають спокуси, перед якими важко встояти. Наприклад вулична їжа, швидка їжа, як піца, буріто чи шаурма.

Аби не здаватися та не "грішити", ми дібрали для вас рецепт страви, яка зуміє втамувати ваш "голод" до забороненої дієтою їжі, та наситить не гірше за фастфуд.

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Тільки уявіть, хрумкий лаваш, соковита курочка, свіжі овочі та апетитний соус. Фреш чікен рол готувати легко, швидко та просто, а виходить нереально смачно. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт фреш чікен рол

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 лаваші;

– 300 грамів курячого філе;

– сіль, перець та улюблені спеції;

– 2 жмені листя салату;

– 1 огірок;

– 7 – 8 маленьких томатів.

Для соусу:

– 4 столові ложки сметани чи майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 – 2 зубчики часнику.

Приготування:

Нарізаємо куряче м'ясо шматочками, присмачуємо спеціями та викладаємо на шар пергаменту для випікання. Закриваємо все в щільний пакет з пергаменту та перекладаємо на сковорідку.

Обсмажуємо курочку в пергаменті на сковорідці до готовності з обох сторін.

Для соусу змішуємо всі інгредієнти.

Перекладаємо м'ясо на лаваш, додаємо соус, листя салату, шматочки огірка та томатів. Обережно формуємо все в рол та додатково обсмажуємо на сухій сковорідці.

Смачного!