Домашня, фермерська чи фабрична: яку курятину обрати

Курятина для українців – один із найулюбленіших видів м'яса. Доступна за ціною, поживна, але при цьому нежирна. Продається фактично будь-де – у найближчому спеціалізованому магазині, супермаркеті чи на ринку. Готується швидко й підходить для приготування безлічі страв – із різних частин тушки.

Проте неякісна або несвіжа продукція може не лише зіпсувати настрій споживача, а й зашкодити його здоров'ю. Спробуймо з'ясувати, яка курятина має найкращі смакові якості та є безпечною: домашня, фермерська чи фабрична. І розберемось, на що слід звертати увагу, купуючи м'ясо.

До теми Чому курятина – незамінний продукт для тих, хто обирає здорове харчування

Здебільшого покупці мають одну-однісіньку вимогу до птиці: аби була свіжа. У супермаркеті свіжість можна визначити за датою виробництва на упаковці. Купуючи ж курку "з рук", ми змушені йти на ризик і довіряти словам продавця. А той неодмінно запевняє, що птицю "зарубав сьогодні зранку", а до того "годував її краще, ніж харчувався сам". І щоб остаточно розвіяти наші сумніви, пропонує оглянути й понюхати м'ясо.

На значну знижку, звісно, не сподіваємось, адже продавець знає ціни на промислову продукцію й свою намагається продати дорожче. Домашня курочка, мовляв, росла на натуральних кормах. Антибіотиками та гормонами росту її не "обколювали". У тісній брудній клітці не тримали. Для багатьох із нас, хто провів дитинство в бабусі в селі, це переконливий аргумент на користь домашньої птиці. Бо в магазинній що? Суцільна "хімія"! Але чи справді домашня курка краща за фабричну? Може, варто пошукати фермерський продукт і купити його?

Магазинна птиця схожа на фермерську, але суттєво відрізняється від домашньої. Спробуймо пояснити чим.

Різними є й умови вирощування. Магазинна вирощується на птахофабриках; фермерська, відповідно, у фермерських господарствах, а домашня – у селянських.

Існує 6 основних видів курей:

м'ясні (наприклад, бройлери);

м'ясо-яєчні;

несучки;

декоративні;

бійцівські;

голосисті.

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З останніми трьома все зрозуміло. А от їмо ми перші 3 види. На великих птахофабриках і фермах вирощують бройлерів – спеціально виведену породу курей, що швидко набирають вагу й мають добре розвинену мускулатуру. Це, власне, та птиця, яка потрапляє на полиці магазинів та супермаркетів. Солідні розміри птиці за певний період вирощування забезпечуються генетичними особливостями та спеціально підібраним збалансованим харчуванням, основу якого становлять зернові культури, наприклад, пшениця, кукурудза, соя, соняшник та інше. Як бачимо, про жодні гормони росту не йдеться.

Здорова птиця зростає у максимально комфортних умовах, має постійний доступ до корму та води. Важливі найменші нюанси:

комфортна підстилка,

належне освітлення,

температура,

рівень вологості,

вентиляція,

постійний огляд та турбота.

Такі умови може забезпечити лише птахофабрика, де птиця вирощується у промислових масштабах, або ферма (приватне сільськогосподарське підприємство).

Про те, де і як вирощувалася птиця, можна дізнатись на сайті виробника, на його сторінках у соцмережах та у ЗМІ. Компанія, що дбає про свою репутацію, обов’язково повідомить цю інформацію споживачам. А як щодо домашньої курки?

У селах розводять тих курей, які добре несуться, – м'ясо-яєчних і несучок. Коли курка перестає "постачати" яйця, бідолаху пускають під ніж. Така курка зазвичай більш жорстка й суха, тож смакує зовсім не так, як звична "магазинна".

Існує думка, що в домашній курці апріорі не може бути антибіотиків. Це – міф! Адже хворобам однаково, яку птицю заразити. І якщо квочка захворіла, а господарі планували виручити за неї сотні зо дві гривень – вони знайдуть, чим її “полікувати”. Тож гарантією відсутності антибіотиків у домашній курці (як і загалом свіжості та якості продукту) є лише чесні очі продавця.

Можливо, ви зауважували, що супермаркети й дрібніші магазини також пропонують "домашню курку". Так-от, будьмо реалістами: це лише. Ані велика торгова мережа, ані маленька продуктова крамничка не візьмуть на реалізацію продукцію у виробника, у якого відсутні дозвільні документи. Отже,Чому не з ферм?

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Дбайливий господар, безумовно, старається утримувати птицю в належних умовах й забезпечувати її збалансованим харчуванням. Однак важливо розуміти: якщо продукція виробляється не в промислових масштабах, то коштує дорожче, адже собівартість вирощування невеликої кількості птиці для скромного фермерського господарства на незначних виробничих потужностях є вищою.

На відміну від домашніх господарств, власники ферм підтримують певні стандарти виробництва, однак, чи дотримуватиметься господар усіх цих санітарних норм та вимог до біобезпеки, залежить від його порядності та компетентності.

Тож постає питання: чи братимуть фермерську курятину на реалізацію супермаркети, якщо в одному ряду з нею лежатиме більш доступна та, ймовірно, більш безпечна альтернатива? Те саме стосується й невеличких магазинів. Якщо по сусідству м'ясо дешевше – покупці підуть туди. Отже, якщо ви – не власник ресторану, який має "свого", перевіреного роками постачальника, вірогідність, що вам вдасться придбати якісну фермерську птицю, та ще й не "за всі гроші", — невисока.

Фасоване м'ясо птиці зазвичай реалізується у герметичних ПЕТ-лотках або вакуумній упаковці. Такий метод пакування продукції захищає її від потрапляння навколишнього середовища, у тому числі бруду та бактерій. Крім того, продукт не обвітрюється й, відповідно, зберігає м'якість, соковитість і товарний вигляд, що важливо, якщо покупець збирається, наприклад, запекти цілу тушку. Зберігати фасоване м'ясо можна до 7 днів (при температурі від 0 до +4°С).

Як бачимо, фабрична продукція все-таки безпечніша за домашню. Передусім, йдеться про захист від мікробіологічного забруднення. На перевірених птахофабриках, як-от агрохолдингу "МХП" (ТМ "Наша Ряба") – найбільшого виробника курятини в Україні – жорстко

А з огляду на загострення проблеми антибіотикорезистентності у світі, не завадить переконатися, що антибактеріальні препарати не застосовувалися на жодному з етапів виробництва. Купуючи магазинну продукцію, рекомендовано орієнтуватися на результати аудиту, якщо такий проводився.

Наприклад, таку перевірку (аудит) на замовлення Асоціації "Союз птахівників України" першими в Україні пройшли 3 птахофабрики агрохолдингу "МХП", які виробляють курятину ТМ "Наша Ряба". Наразі лише вони мають право наносити на упаковку маркування "Без антибіотиків класу А", яке засвідчує, що антибактеріальні препарати не застосовувалися на етапі вирощування птиці.

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Якщо ж ви таки наважилися придбати курятину без упаковки на ринку чи в упакуванні, але без відповідного маркування (просто загорнуту у плівку), то обов'язково не лише огляньте м'ясо, а й понюхайте його. Будь-який "нехарактерний" запах (у тому числі кислуватий, затхлий чи "хімічний") – причина відмовитися від покупки принаймні з гігієнічних міркувань, адже до магазину чи на ринок ви прийшли за м’ясом, а не щоб підхопити сальмонельоз чи якусь іншу інфекцію.

Фахівці все-таки радять надавати перевагу надійно упакованій і відповідно маркованій фабричній продукції. Це вбереже вас від будь-яких небажаних "сюрпризів".