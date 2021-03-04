Чому курятина – незамінний продукт для тих, хто обирає здорове харчування
Наше здоров'я на 60% залежить від нас самих, наголошують експерти ВООЗ. Від того, який спосіб життя ми ведемо. Чи немає в нас шкідливих звичок. Чи достатньо ми рухаємося й висипаємося. Скільки часу щодня проводимо на свіжому повітрі. І найголовніше – чи споживаємо здорову їжу. Неправильне харчування шкодить здоров’ю більше, ніж куріння, високий тиск та інші фактори ризику.
Джерело:24 канал
Здоровий спосіб життя – один із найпопулярніших сьогодні трендів у світі. Дедалі більше людей доходить висновку, що без здоров’я решта радощів життя не має сенсу, тож намагається максимально в нього інвестувати.
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Ми стали частіше:
- Купувати абонементи до спортзалу чи басейну.
- Проходити профілактичні медичні огляди.
- Відмовлятися від цигарок та алкоголю.
- Уважно читати етикетки, перш ніж придбати той чи інший продукт.
- Віддавати перевагу натуральній, без хімічних домішок, їжі.
- Обирати здоровіші способи її приготування (наприклад, тушкувати, а не смажити м'ясо).
Сучасна людина, яка дбає про здоров'я – своє та своїх близьких, знає, що хороше харчування – не обов'язково дороге. Головне, щоб продукти були свіжими, а меню – максимально різноманітним. Тоді організм отримує всі поживні речовини, необхідні для повноцінного функціонування й, відповідно, уникає розвитку численних захворювань.
Здорове харчування є доступним для кожного / shutterstock
Отже, які продукти Міністерство охорони здоров'я України рекомендує споживати щодня й у яких кількостях?
- Різнобарвні овочі (за винятком крохмальних, як-от картопля) – від 300 грамів. Бажано розподілити цю кількість на 4 – 5 порцій, по 75 грамів кожна.
- Фрукти та ягоди – 300 грамів, або 2 порції по 150 грамів.
- Бобові (квасоля, горох, сочевиця тощо) – 1 порція вагою 75 грамів.
- Цільні злаки та вироби з них (хліб, каші, пластівці, макаронні вироби): 70 грамів для жінок і 90 грамів – для чоловіків.
- Горіхи й насіння – 2 столові ложки.
- Молочні та кисломолочні продукти (без цукру, із помірним умістом жиру) – по 2 – 3 порції (наприклад, 1 склянка молока + 120 грамів домашнього сиру; до цього можна додати склянку йогурту чи 40 грамів твердого сиру);
- Курячі яйця – 1 – 2 штуки на день;
- Риба – мінімум двічі або тричі на тиждень;
- М'ясо. Червоне – не більше ніж 50 г і не частіше ніж три рази на тиждень. В інші дні експерти радять їсти біле м’ясо. Птицю взагалі можна їсти щодня, а оптимальна її кількість вираховується так: 0,3 – 0,4 г білка на 1 кг ваги (інша половина білка повинна надійти з рослинною їжею). Тож якщо у 100 г курячого філе міститься 23 г білка, людина вагою 70 кг може з'їсти протягом дня 100 – 150 г.
Окремо поговоримо про продукти тваринного походження. Два стилі харчування, які визнані еталоном здорового харчування: той, якого дотримуються жителі Середземномор'я, і так звана DASH-дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension) – стиль харчування, рекомендований пацієнтам з артеріальною гіпертензією, ожирінням та/або цукровим діабетом, а також тим, хто схильний до цих захворювань, – передбачають регулярне споживання і яєць, і риби, і м’яса!
Курятина є частиною здорового харчування / shutterstock
Ці продукти забезпечують організм багатьма поживними речовинами, передусім білками (протеїнами), які:
- є будівельним матеріалом для клітин;
- допомагають відновлюватися після інтенсивного тренування в спортзалі, перенесеної хвороби чи операції;
- беруть участь у синтезі ферментів і гормонів;
- регулюють понад тисячу біохімічних процесів.
Експерти ВООЗ нагадують: на білки має припадати від 10 до 15% загальної добової кількості калорій у раціоні.
Денна норма білків, згідно з рекомендаціями МОЗ, становить:
- для дітей віком 7–10 років – 72 грами;
- віком 11–13 років – 78 грамів для дівчаток і 84 грами для хлопчиків;
- віком 14–17 років – 93 грами для дівчат і 83 грами – для юнаків.
- Для дорослих – від 80 до 117 грамів залежно від віку, статі та фізичної активності.
Цінність білка визначається вмістом амінокислот – його важливих структурних компонентів. Тваринний білок є особливо цінним: до його складу входять незамінні амінокислоти, без яких організм не може нормально функціонувати. Замінити їх рослинними аналогами – надзвичайно складно або й зовсім неможливо.
Поповнювати запаси протеїнів потрібно кожного дня, адже в організмі вони не накопичуються.
Курятина багата на білок, що необхідний нашому організму / shutterstock
Які продукти тваринного походження, крім курячих яєць та риби, повинні бути у щоденному меню?
- 100-грамовий шматок свинини (не з найжирнішої частини туші й без шкіри) містить 21,7 грама жиру (250–300 кілокалорій).
- У яловичині трохи менше – 15,7 грама жиру (210–280 кілокалорій) на 100 грамів.
- В індичатині – відповідно 0,7 грама жиру (119–180 кілокалорій).
- А от курятина ще менш калорійна – від 100 до 200 кілокалорій на 100 грамів м’яса (щоправда, жиру трохи більше, ніж в індичці, – від 1 до 1,9 грама).
Ще один мінус червоного м’яса: за даними ВООЗ, цей продукт є канцерогеном, тобто при регулярному споживанні він сприяє розвитку колоректального раку (раку товстої кишки) та раку шлунка.
Найбільш дієтичною серед усіх видів птиці є курятина, а найпіснішою її частиною – філе: воно містить у кілька разів менше жиру, ніж, скажімо, гомілки чи навіть крильця.
Куряче філе не лише дієтичне, а й смачне / shutterstock
Жиру в курячій грудці мало (у 100 грамах – лише 2,4 грама, тоді як в інших частинах птиці – від 18 до 25 грамів), а от фосфору, вітамінів групи В, магнію, солей калію, сірки, цинку, заліза, хрому та кобальту – достатньо, щоб повністю чи частково забезпечити добову потребу в них. Якихось 100 грамів філе покривають половину добової потреби дорослої людини в білках.
Проте важливо обирати безпечну та якісну продукцію – без антибіотиків, консервантів, гормонів росту. Такою є курятина від ТМ "Наша Ряба", що підтверджено незалежним аудитом.
Дієтологи наголошують: куряче філе – ідеальний продукт для тих, кому потрібно:
- наростити м'язову масу;
- скинути зайву вагу;
- пом’якшити проблеми з травленням;
- швидко відновитися після хвороби чи операції;
- зміцнити імунітет.
Курятина легко засвоюється організмом, забезпечуючи його всіма необхідними речовинами для оптимального функціонування.
Салат із курочкою / shutterstock
Збалансований раціон, що складається з натуральних продуктів, збагачених вітамінами, мінералами й іншими поживними речовинами дозволяє підтримати стан здоров'я на оптимальному рівні – зміцнити імунну й нервову системи, а також кісткову тканину, покращити травні процеси та, відповідно, засвоюваність їжі, підтримати роботу серця, захистити судини від шкідливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів тощо. А м'ясо (особливо курятина) є невід'ємною складовою такого здорового меню.
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