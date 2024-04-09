Рецепт домашньої ковбаси в духовці створений спеціально для тих, хто поспішає або не має власної коптильні. Доклавши мінімум зусиль можна приготувати неймовірну смакоту!

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Домашня ковбаса

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Домашня ковбаса у духовціНеймовірна страва / Фото pexels

Приготування:

  1. Для більш жирної ковбаси віддайте перевагу свинині, якщо ж основа — яловичина, то збільште кількість сала, щоб уникнути сухості готового продукту.
  2. Очистіть м'ясо від зайвого жиру та плівок, наріжте його на шматочки разом із салом. Подрібніть все це через м’ясорубку разом з очищеним часником. Альтернативно можна використати ніж для подрібнення.
  3. Внесіть у фарш спеції, ретельно перемішайте і залиште в холодильнику на кілька годин, ідеально — на всю ніч.
  4. Кишку ретельно промийте, навіть якщо вона вже попередньо оброблена та упакована. Встановіть її на насадку для формування ковбас і закріпіть кінець, проколовши його голкою, щоб уникнути застою повітря.
  5. Наповніть кишку фаршем, уникаючи надмірного натиску, щоб вона не луснула. Якщо ковбаса довга, краще для зручності розділити її на декілька частин.
  6. У відсутності спеціальної насадки можна адаптувати пластикову пляшку, перетворивши її на конус, і використовувати горлечко для наповнення кишки, допомагаючи собі ложкою або макогоном.
  7. Зав'яжіть кінці кишок вологою ниткою. Дайте ковбасі відпочити в теплому місці на 20 – 30 хвилин. Випікайте в духовці при температурі 180°C близько 30 – 40 хвилин.