Ковбаса домашня в духовці: рецепт для лінивих
9 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:zaxid.net
Домашня ковбаса – це чудова альтернатива магазинним продуктам. Її не так важко готувати, а якщо зробите її хоча б раз – захочете ще і ще.
Рецепт домашньої ковбаси в духовці створений спеціально для тих, хто поспішає або не має власної коптильні. Доклавши мінімум зусиль можна приготувати неймовірну смакоту!
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Домашня ковбаса
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма свинини та яловичини у пропорціях, найкраще 70/30;
– 125 грамів кишок;
– 300 грамів сала;
– сіль, чорний та червоний перець, паприка, сушений часник – до смаку;
– 10 – 12 зубчиків часнику.
Приготування:
- Для більш жирної ковбаси віддайте перевагу свинині, якщо ж основа — яловичина, то збільште кількість сала, щоб уникнути сухості готового продукту.
- Очистіть м'ясо від зайвого жиру та плівок, наріжте його на шматочки разом із салом. Подрібніть все це через м’ясорубку разом з очищеним часником. Альтернативно можна використати ніж для подрібнення.
- Внесіть у фарш спеції, ретельно перемішайте і залиште в холодильнику на кілька годин, ідеально — на всю ніч.
- Кишку ретельно промийте, навіть якщо вона вже попередньо оброблена та упакована. Встановіть її на насадку для формування ковбас і закріпіть кінець, проколовши його голкою, щоб уникнути застою повітря.
- Наповніть кишку фаршем, уникаючи надмірного натиску, щоб вона не луснула. Якщо ковбаса довга, краще для зручності розділити її на декілька частин.
- У відсутності спеціальної насадки можна адаптувати пластикову пляшку, перетворивши її на конус, і використовувати горлечко для наповнення кишки, допомагаючи собі ложкою або макогоном.
- Зав'яжіть кінці кишок вологою ниткою. Дайте ковбасі відпочити в теплому місці на 20 – 30 хвилин. Випікайте в духовці при температурі 180°C близько 30 – 40 хвилин.