Ковбаса домашня в духовці: рецепт для лінивих

Домашня ковбаса – це чудова альтернатива магазинним продуктам. Її не так важко готувати, а якщо зробите її хоча б раз – захочете ще і ще.

Рецепт домашньої ковбаси в духовці створений спеціально для тих, хто поспішає або не має власної коптильні. Доклавши мінімум зусиль можна приготувати неймовірну смакоту!

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Домашня ковбаса

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Неймовірна страва / Фото pexels

– 1,5 кілограма свинини та яловичини у пропорціях, найкраще 70/30;– 125 грамів кишок;– 300 грамів сала;– сіль, чорний та червоний перець, паприка, сушений часник – до смаку;– 10 – 12 зубчиків часнику.

Приготування:

Для більш жирної ковбаси віддайте перевагу свинині, якщо ж основа — яловичина, то збільште кількість сала, щоб уникнути сухості готового продукту. Очистіть м'ясо від зайвого жиру та плівок, наріжте його на шматочки разом із салом. Подрібніть все це через м’ясорубку разом з очищеним часником. Альтернативно можна використати ніж для подрібнення. Внесіть у фарш спеції, ретельно перемішайте і залиште в холодильнику на кілька годин, ідеально — на всю ніч. Кишку ретельно промийте, навіть якщо вона вже попередньо оброблена та упакована. Встановіть її на насадку для формування ковбас і закріпіть кінець, проколовши його голкою, щоб уникнути застою повітря. Наповніть кишку фаршем, уникаючи надмірного натиску, щоб вона не луснула. Якщо ковбаса довга, краще для зручності розділити її на декілька частин. У відсутності спеціальної насадки можна адаптувати пластикову пляшку, перетворивши її на конус, і використовувати горлечко для наповнення кишки, допомагаючи собі ложкою або макогоном. Зав'яжіть кінці кишок вологою ниткою. Дайте ковбасі відпочити в теплому місці на 20 – 30 хвилин. Випікайте в духовці при температурі 180°C близько 30 – 40 хвилин.