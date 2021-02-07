Як приготувати вершкове масло в домашніх умовах: рецепт від Тані Литвинової

Тетяна Литвинова поділилась рецептом вершкового масла, який готує вдома. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.

Вершкове масло – молочний продукт, який готується шляхом збивання вершків. Для приготування масла найголовніше – купити свіжі вершки з приємним запахом, смаком, без додавання домішок і цукру.

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Як приготувати вершкове масло

Для приготування масла, дістаньте вершки з холодильника, викладіть у миску. Важливо! Вершки мають бути холодними. У глибокій мисці вершки збийте міксером до появи грудочок. Злийте зайву воду. Масло декілька разів помийте холодною водою. Форми для зберігання масла вистеліть харчовою плівкою, викладіть масло. Зберігайте у холодильнику.

– 1 літр домашніх вершків (у готовому вигляді 620 грамів).

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Намазки з вершковим маслом

Для намазки вершкове масло з'єднайте з паприкою, додайте сіль, сухий часник, перемішайте. Помийте кріп, подрібніть ножем. Окремо у мисці змішайте з маслом. Окремо у мисці змішайте масло з сіллю. Розігрійте духовку до температури 150 градусів, підігрійте хліб, змастіть будь-якою намазкою. Смачного!

– кріп;– ¼ чайної ложки паприки;– сухий часник;– сіль.

Рецепт домашнього вершкового масла від Тані Литвинової у відео: