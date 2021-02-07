Як приготувати вершкове масло в домашніх умовах: рецепт від Тані Литвинової

Тетяна Литвинова поділилась рецептом вершкового масла, який готує вдома. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.
Вершкове масло – молочний продукт, який готується шляхом збивання вершків. Для приготування масла найголовніше – купити свіжі вершки з приємним запахом, смаком, без додавання домішок і цукру.
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Як приготувати вершкове масло
Інгредієнти:
– 1 літр домашніх вершків (у готовому вигляді 620 грамів).
- Для приготування масла, дістаньте вершки з холодильника, викладіть у миску. Важливо! Вершки мають бути холодними.
- У глибокій мисці вершки збийте міксером до появи грудочок. Злийте зайву воду.
- Масло декілька разів помийте холодною водою.
- Форми для зберігання масла вистеліть харчовою плівкою, викладіть масло. Зберігайте у холодильнику.
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Намазки з вершковим маслом
Інгредієнти:
– кріп;
– ¼ чайної ложки паприки;
– сухий часник;
– сіль.
- Для намазки вершкове масло з'єднайте з паприкою, додайте сіль, сухий часник, перемішайте.
- Помийте кріп, подрібніть ножем. Окремо у мисці змішайте з маслом.
- Окремо у мисці змішайте масло з сіллю.
- Розігрійте духовку до температури 150 градусів, підігрійте хліб, змастіть будь-якою намазкою. Смачного!
Рецепт домашнього вершкового масла від Тані Литвинової у відео: