Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом смачного перекусу – пісного хліба – піти, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової

Піта – круглий, плоский пісний хліб, який готується з борошна і подається з будь-якою солоною або солодкою начинкою.

Читайте також Як приготувати хліб в духовці на сухих дріжджах: рецепт

Рецепт піти

Інгредієнти для тіста:

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 200 мілілітрів води (окріп);

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки солі.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. В окріп додайте сіль. У мисці змішайте борошно з водою, додайте олію, замісіть тісто. Залиште тісто "відпочити" на 20 хвилин. Розділіть тісто на 8 частин. Сформуйте кружечки, розкатайте тісто. Розігрійте пательню, на великому вогні обсмажте піту, перегорніть на іншу сторону, зменшіть вогонь і обсмажте декілька хвилин. Викладіть піту на тарілку. Смачного!

Рецепт піти від Тетяни Литвинової у відео: