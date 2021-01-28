Найсмачніший хліб – приготований власноруч, руками та з простих інгредієнтів, які знайдуться на кухні у кожної господині.

Джерело: Smachno News

Аромат свіжої випічки завжди зачаровує та викликає шалений апетит. Пухкий домашній хліб з хрумкою скоринкою… смакота!

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Для приготування домашнього хліба вам не потрібно купувати дорогі інгредієнти, а свіжі дріжджі ми пропонуємо замінити на сухі.

Досить купувати магазинний хліб, печіть його вдома та залучайте до приготування всю родину!

Як спекти домашній хліб на сухих дріжджах

Інгредієнти:

– 375-405 г борошна;

– 375 мл води;

– ½ ч. л сухих дріжджів;

– 1 ст. л морської солі.