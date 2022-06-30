Елітний трюфель з окопу: Сергій Денисов продасть знахідку бійців ЗСУ на аукціоні

Український шеф-кухар родом з Батумі Сергій Денисов спробує продати на аукціонні цінний білий трюфель, який відкопали українські бійці ЗСУ у Львівській області.

Шеф-кухар та переможець 9 сезону "Мастер Шеф" Сергій Денисов поділився чудовою новиною – його знайомий кухар, який зараз у складі ЗСУ разом з іншими бійцями знайшли елітний білий трюфель риючи окопи у Львівській області.

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Щоб перевірити знахідку, вони надіслали його Сергію. Хлопець ретельно обдивися та скуштував їх та підтвердив здогадки друга.



Сергій Денисов / Фото з інстаграму кухаря

Денисов вирішив виставити цінну знахідку на аукціон, а виручені кошти передати на ЗСУ або обміняти на екіпіровку. Шеф-кухар відзначив, що такий білий трюфель можна продати за декілька тисяч євро.

Я спробую виставити на аукціон, але це дуже складне питання. Якщо не вийде продати в Європі, тоді буду виставляти в Україні. Зараз мої знайомі шукають експерта в Європі, який зможе дати оцінку,

– поділився Денисов.

Якщо з аукціоном не вдасться Сергій спробує продати його в Україні частинами, малою вагою, або поштучно.

Трюфель – рідкісний земляний гриб, який має сильний аромат та служить натуральним підсилювачем смаку (умамі). Його використовують у своїх стравах усі елітні заклади у світі, зокрема із відзнаками Мішлен. На ринку 1 кілограм чорного трюфеля коштує від 300 до 1500 євро, а ціна на білий у 10 разів вища.



Білий трюфель / Фото Сергія Денисова

Білий трюфель знаходять у Франції, Італії, Угорщині, Швеції та деяких регіонах США. В Україні його можна зустріти у Карпатах, Львівській області, Київщині та Вінниччині. Він росте в лісах на глибині 30 сантиметрів, а знаходять його за допомогою спеціально навченої тварини – свині чи собаки.

Хто такий Сергій Денисов

Хлопець народився у Батумі, але домівкою вважає Україну. Сергій став переможцем кулінарного проєкту "Мастер Шеф" в 9 сезоні та відтоді завоював любов українського глядача. З першого дня вторгнення росії в Україну кулінар волонтерив у Києві: готував обіди для Нацгвардії, ЗСУ, ТрО та всіх хто потребував допомоги. Команда шеф-кухаря пакувала набори з їжею та товарами першої необхідності.