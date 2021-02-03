Гарбуз: користь, шкода, калорійність та застосування в гастрономії

Користь помаранчевого овоча доведена багатьма дослідженнями, але не всім радять включати гарбуз у раціон.
Джерело: 24 канал
Гарбуз – овоч, що належить до сімейства гарбузових і містить надзвичайно багато корисних речовин, вітамінів, мікроелементів у м’якоті й насінні.
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У овочі міститься більше бета-каротину, ніж у моркві. Крім того, гарбуз багатий на клітковину, вітаміни групи A, Е, С, рідкісних – B, Т, а також калій, магній, фосфор, йод і залізо.
Користь гарбуза/ Фото unsplash.com
– користь гарбуза
Вживання гарбуза сприяє зміцненню імунітету, захищає організм від простудних захворювань.
Через вміст калію зменшується ризик серцевих захворювань, а мінерали – регулюють артеріальний тиск. Клітковина надає відчуття ситості та енергії.
Завдяки вмісту бета-каротину, вітамінів С, Е – покращує зір. Вживання насіння сприяє зміцненню волосся і краси шкіри.
Калорійність гарбуза/ Фото unsplash.com
– калорійність
Овоч часто включають до раціону для схуднення. Гарбуз – один з низькокалорійних, бо не містить крохмалю, жирів, холестерину. У 100 грамів гарбуза – 26 калорій.
Шкода гарбуза/ Фото unsplash.com
– шкода гарбуза
Гарбуз не рекомендують вживати при цукровому діабеті. Сік гарбуза не можна вживати при гастриті, порушеннях шлунково-кишкового тракту, низькою кислотністю.
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Також не можна включати у раціон гарбуз при алергії на овоч та каротин, особливо дітям. Найкраще проконсультуватися у лікаря.
Суп із гарбуза/ Фото unsplash.com
– гастрономічне застосування
Гарбуз найкраще засвоюється вареним або печеним. Овоч використовують для приготування супів, випічки, десертів, соків та салатів.