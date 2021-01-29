Якщо ви обожнюєте гарбуз, спробуйте приготувати смачний та корисний гарбузовий пиріг. Чудовий варіант для свят і буднів.

Джерело: Smachno News Гарбузовий пиріг — традиційний десерт американської кухні. Зазвичай, його готують відкритим з начинкою з гарбуза та прикрашають збитими вершками. Смачний та корисний десерт сподобається дітям і дорослим. Читайте також Гарбузово-апельсиновий пудинг: простий рецепт від Тані Литвинової Рецепт гарбузового пирога Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 250 грамів вершкового масла 82%;

– 3 яйця;

– 900 грамів гарбуза;

– 200 грамів цукру;

– 200 мілілітрів вершків 30%;

– кориця;

– ванільний цукор;

– сіль. Гарбузовий пиріг/ Фото Unsplash Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з вершковим маслом, додайте сіль, яйце, перемішайте, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 хвилин. Гарбуз помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлі з водою, тушкуйте 20-25 хвилин до готовності, подрібніть у пюре. Розкатайте тісто, викладіть у круглу форму 30 сантиметрів. Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте тісто запікатись на 15 хвилин. У мисці з'єднайте гарбузове пюре з цукром, додайте вершки, яйця, корицю, перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть пюре у готове тісто, відправте пиріг запікатись на 50-55 хвилин при температурі 180 градусів. Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!