Як приготувати смачний гарбузовий пиріг: простий рецепт
Якщо ви обожнюєте гарбуз, спробуйте приготувати смачний та корисний гарбузовий пиріг. Чудовий варіант для свят і буднів.
Джерело: Smachno News
Гарбузовий пиріг — традиційний десерт американської кухні. Зазвичай, його готують відкритим з начинкою з гарбуза та прикрашають збитими вершками. Смачний та корисний десерт сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт гарбузового пирога
Гарбузовий пиріг/ Фото Unsplash
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з вершковим маслом, додайте сіль, яйце, перемішайте, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на 30 хвилин.
- Гарбуз помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлі з водою, тушкуйте 20-25 хвилин до готовності, подрібніть у пюре.
- Розкатайте тісто, викладіть у круглу форму 30 сантиметрів.
- Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте тісто запікатись на 15 хвилин.
- У мисці з'єднайте гарбузове пюре з цукром, додайте вершки, яйця, корицю, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть пюре у готове тісто, відправте пиріг запікатись на 50-55 хвилин при температурі 180 градусів.
- Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!
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