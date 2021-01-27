Приготуйте гарбузово-апельсиновий пудинг за рецептом Тетяни Литвинової вашим близьким і вони будуть в захваті від такої смакоти.

Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової Тетяна Литвинова поділилась із читачами рецептом приготування​ гарбузово-апельсинового пудингу. Смачний десерт, який ви легко приготуєте вдома. Читайте також Смачні оладки з гарбуза: простий рецепт від Тані Литвинової Рецепт гарбузово-апельсинового пудингу Інгредієнти:

– 100 грамів рису "Арбор";

– 100 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів молока 2,5%;

– 300 грамів запеченого гарбуза;

– 1 яйце;

– 1 апельсин;

– 1 банан;

– ванільний цукор;

– сіль;

– мед. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Литвинова (@tanita_litvinova) Для приготування пудингу помийте гарбуз, почистіть від шкірки, розріжте навпіл, загорніть у фольгу, відправте запікатись у духовку на 25-30 хвилин до готовності при 180 градусів. У каструлі з'єднайте молоко з окропом, додайте рис, варіть на маленькому вогні до готовності. Помийте, почистіть апельсин, натріть на грубій тертці цедру, вичавіть сік. Почистіть від шкірки банан, наріжте кружальцями. Подрібніть блендером запечений гарбуз у пюре, додайте апельсиновий сік, цедру, яйце, перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть каструлю з рисовою кашею з вогню, влийте гарбузове пюре, додайте ванільний цукор, перемішайте. Викладіть у тарілку пудинг, додайте мед, задекоруйте кружальцями банана. Смачного! Гарбузово-апельсиновий пудинг від Тетяни Литвинової у відео: