Спотикнутися на рівному місці: які кроки точно зіпсують маринад до м'яса

М'ясо – це продукт щоденного раціону кожного з нас. Дуже часто ми його маринуємо, але тут існує кілька підводних каменів, про які знає далеко не кожен.

Маринад є обов'язковим компонентом для безлічі м'ясних страв. Він дозволяє наповнити м'ясо неймовірними смаковими нотками та ароматами, гармонія яких – головне завдання кожного кулінара. Втім, є перелік помилок, яких допускається більшість із нас, незалежно від кулінарного стажу.

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Повторне використання

Вкрай груба помилка, якої точно варто уникати. Йдеться навіть не про смак, а про здоров'я – сире м'ясо може залишити в ньому небезпечні бактерії, тому жодна економія не варта такого ризику.

Маринувати м'ясо потрібно правильно / Фото Pixabay

Надмірний поспіх

Навряд чи хтось з нас може похизуватися надлишком вільного часу, але це не причина для самообману. Лише курятину можна маринувати перед приготуванням, всі інші види м'яса потребують часу, як мінімум кількох годин. Не треба зважати на жодні "швидкі" маринади – це даремна трата часу та вартісних продуктів.

Не давати олію

Рослинна олія є таким самим важливим компонентом маринаду, як і кислота. Саме вона забезпечує утворення плівку, яка дозволить зберегти м'ясо соковитим. Також вона гарантує краще вбирання м'ясом спецій.

Вінегрет зі спецій

Головне правило хорошого маринаду – не більше 4 спецій. Звісно, завжди є бажання погратися зі смаком та перетворити маринад на справжню солянку, де "всього є потрохи". Це ж стосується й основного компонента маринаду: поєднання одразу кефіру, соєвого соусу, лимонного соку тощо є далеко не найкращим вибором.