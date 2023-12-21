Ми таких ще не їли: радивилівські голубці внесли до нематеріальної культурної спадщини України

Радивилівські голубці з млинцями стали частиною нематеріальної культурної спадщини України. Традиційно цю страву готують на великі свята, зокрема на Різдво.

Рішення про розширення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Управління культури і туризму Рівненської ОДА, Рівненський обласний центр народної творчості та Радивилівська міська рада спільно підготували пакет документів для доповнення елементу НКС місцевими голубцями з млинцями.

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Начальниця Управління культури та туризму ОДА Любов Романюк повідомила про ще один здобуток у проєкті "Рівненщина на смак".

Тож кіровоградські "Голубці" доповнено традиційною стравою з Рівненщини – "Голубці з млинцями". Ми не тільки бережемо свої традиції, а й разом з іншими областями формуємо неповторну гастрономічну спадщину України. Дякуємо Міністерству та нинішньому його очільнику Ростиславу Карандєєву за підтримку,

– зауважила посадовиця.

Ця страва є неодмінним атрибутом місцевої кухні, складником обрядовості, а господині, які вміють її приготувати, мають особливу повагу. Голубці з млинцями готують як на щодень, так і для святкового столу – на весілля, хрестини, для поминального обіду, під час родинних і релігійних свят.

Рівненські голубці готують з млинцями / Фото Рівненської ОВА

Як готувати рівненські голубці з млинцями

Перепис рівненських голубців належить жінці, яка у молоді роки була у наймах у заможних людей, які проживали в селі Перенятин. Вона й принесла рецепт у свою родину. В той час голубці з млинцями готувалися лише на великі свята – Пасху, Різдво, Храмове свято, дні народження.

Для фаршу зазвичай беруть свинину або м'ясо курки чи індика, додаючи цибулю, моркву, сіль, перець і лавровий лист.

Млинці ж готують як на молоці і яйцях, так і на воді. Також їх печуть із гречаного борошна. Важливо, що вони не солодкі, а присолені. Зараз в тісто також додають сік буряка і мелену зелень, що надає млинцям особливого забарвлення.

Качан капусти вибирають із зеленим тонким листям, без товстих прожилок. Листя пропарюють і ділять навпіл. Далі на листок кладуть млинець, на нього – фарш, після чого щільно закручують рулетиком.

На дно глиняного посуду чи чавунця шарами викладають картопляні кружальця та листя капусти, змащуючи їх свинячим жиром, після чого заливають підсоленою водою.

Колись такі голубці готували в печі. Зараз же їх запікають у духовці, а також тушкують на пательні чи в каструлі.

У давнину їх подавали до столу зі сметаною і зеленню або смаженими шкварками. Зараз кожна господиня робить голубці по-своєму, додаючи томатний, вершковий, грибний, пряний чи сирний соус. Однак томатно-сметанний соус є найпопулярнішим.

Такі голубці – смачні та соковиті. Рецепт радивилівських господинь передається із покоління у покоління та є однією з туристичних принад на гастрономічній мапі Рівненщини. Місцеві не лише зберегли, а й продовжують популяризувати цю самобутню, смачну та оригінальну страву.