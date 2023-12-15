Ці голубці можна як тушкувати у каструлі, щоб вони були більш ніжними та соковитими, так і запікати, якщо ви полюбляєте більше підсмажені страви. Ектор пропонує використовувати томатну пасту, але ви можете додати ще сметану для вершкового смаку.

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Голубці до святкового столу – простий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відріжте від качана пекінки нижню частину. Проваріть капусту 2 хвилини у киплячій підсоленій воді.
  2. Гриби наріжте маленькими шматочками та обсмажте на 20 мілілітрах олії до рум'яності. Рис зваріть до напівготовності.
  3. До фаршу додайте рис, гриби, посоліть, поперчіть і перемішайте.
  4. Капусту розберіть на листя. Нижню частину трохи відбийте. На кожен лист викладіть замішаний фарш і сформуйте голубці.
  5. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на решті олії до золотистого кольору.
  6. Засмажку розподіліть по дну каструлі, а зверху викладіть голубці.
  7. Залийте все розведеною з водою томатною пастою і тушкуйте 15 хвилин. Готову страву подавайте зі сметаною