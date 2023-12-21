Рішення про розширення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України.
Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick
Управління культури і туризму Рівненської ОДА, Рівненський обласний центр народної творчості та Радивилівська міська рада спільно підготували пакет документів для доповнення елементу НКС місцевими голубцями з млинцями.
Рулетики по-радивилівськи внесли до НКС України
Начальниця Управління культури та туризму ОДА Любов Романюк повідомила про ще один здобуток у проєкті "Рівненщина на смак".
Тож кіровоградські "Голубці" доповнено традиційною стравою з Рівненщини – "Голубці з млинцями". Ми не тільки бережемо свої традиції, а й разом з іншими областями формуємо неповторну гастрономічну спадщину України. Дякуємо Міністерству та нинішньому його очільнику Ростиславу Карандєєву за підтримку,
– зауважила посадовиця.
Ця страва є неодмінним атрибутом місцевої кухні, складником обрядовості, а господині, які вміють її приготувати, мають особливу повагу. Голубці з млинцями готують як на щодень, так і для святкового столу – на весілля, хрестини, для поминального обіду, під час родинних і релігійних свят.
Рівненські голубці готують з млинцями / Фото Рівненської ОВА
Як готувати рівненські голубці з млинцями
Перепис рівненських голубців належить жінці, яка у молоді роки була у наймах у заможних людей, які проживали в селі Перенятин. Вона й принесла рецепт у свою родину. В той час голубці з млинцями готувалися лише на великі свята – Пасху, Різдво, Храмове свято, дні народження.
- Для фаршу зазвичай беруть свинину або м'ясо курки чи індика, додаючи цибулю, моркву, сіль, перець і лавровий лист.
- Млинці ж готують як на молоці і яйцях, так і на воді. Також їх печуть із гречаного борошна. Важливо, що вони не солодкі, а присолені. Зараз в тісто також додають сік буряка і мелену зелень, що надає млинцям особливого забарвлення.
- Качан капусти вибирають із зеленим тонким листям, без товстих прожилок. Листя пропарюють і ділять навпіл. Далі на листок кладуть млинець, на нього – фарш, після чого щільно закручують рулетиком.
- На дно глиняного посуду чи чавунця шарами викладають картопляні кружальця та листя капусти, змащуючи їх свинячим жиром, після чого заливають підсоленою водою.
- Колись такі голубці готували в печі. Зараз же їх запікають у духовці, а також тушкують на пательні чи в каструлі.
- У давнину їх подавали до столу зі сметаною і зеленню або смаженими шкварками. Зараз кожна господиня робить голубці по-своєму, додаючи томатний, вершковий, грибний, пряний чи сирний соус. Однак томатно-сметанний соус є найпопулярнішим.
Такі голубці – смачні та соковиті. Рецепт радивилівських господинь передається із покоління у покоління та є однією з туристичних принад на гастрономічній мапі Рівненщини. Місцеві не лише зберегли, а й продовжують популяризувати цю самобутню, смачну та оригінальну страву.