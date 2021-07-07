Які горіхи використовувати у випічці та як їх правильно підготувати: поради кондитера

Важкою уявити собі солодку випічку без горішків! Та чи знали ви, що не всі горіхи підходять для десертів, та не всі поєднуються з іншими інгредієнтами у випічці? Кондитерка Ліза Глінська із задоволенням поділиться своїми порадами, щодо десертів з горішками.

Талановита українська кондитерка Єлизавета Глінська зізналася, що їй щоразу приходять запитання і дірект, про правильне використання різноманітних горіхів у випічці.

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Дівчина вирішила поділитися із читачами влучними порадами про використання горіхів у випічці, а також розповіла, як правильно їх підготувати.

Використання горіхів у випічці

Горішки надають домашній випічці та десертам особливий смак та аромат.

Горіхи використовують:

в тісті;

посипають випічку;

як начинку;

готують пасту;

додають у креми;

в мусах.

Як підготувати горіхи для десерту

Особливого аромату випічці додають саме обсмажені горіхи. Обов'язково перед використання будь-який горіхів обсмажте їх на сухій сковорідці або в розігрітій духовці до 170 градусів 10 – 15 хвилин.



Горіхи в цукровій глазурі (саблірування) / Фото Енді шеф

Для начинки горіхи саблірують — готують в цукровому сиропі, доводячи його до стану карамелі, а далі подрібнюють в пасту (праліне).

Які горіхи використовувати для випічки

Волоський горіх

Волоський горіх / Фото Агро новини

Найчастіше волоський горіх використовують подрібненим. Він поєднується з будь-яким тістом, кремом чи сухофруктами.

Кондитер також роблять з волоського горіха посипку та декор для випічки й десертів.

Як позбутись гіркоти волоського горіха

Єдиний мінус цього горішка – він трішки гіркий. Щоб правильно позбутися небажаної гіркоти, горіх потрібно замочити у воді на ніч, далі промити та обсмажити.

Мигдаль



Мигдаль / Фото Гарбуз

Мигдаль використовують цілим або подрібнюють. Його, як і волоський горіх можна додавати до тіста, використовувати як посипку, готувати пасту та начинки для десертів.

А ще з мигдалю роблять борошно, без якого ви не приготуєте макарон та відомий торт Опера.

Арахіс



Арахіс / Фото Гастроном

Хоч багато хто вважає арахіс горіхом, насправді це бобовий. Без нього не можна приготувати популярний торт Снікерс, або горіховий тарт.

Він, як і попередні горіхи чудово поєднується з будь-якими десертами та випічкою.

Фісташка



Фісташка / Фото Гарбуз

Фісташка зазвичай використовується у східних солодощах та десертах. Кондитери також готують фісташкові креми, роблять начинки та декори тортів.

Особливо ціниться в кондитерці іранська "смарагдова фісташка".

Кеш'ю



Кеш'ю / Фото Українська газета

Найчастіше кеш'ю використовують для основи веганського чізкейка.

Лісовий горіх (Фундук)



Лісовий горіх / Фото Гастроном

Лісові горішки обожнюють не тільки білочки, а й кондитери. Його дрібно нарізають ножем або використовують цілим.

Без фундукового тіста у вас не вийде торт Естерхазі, адже він є основою бісквіту дакуаз. Також кондитери додають його у цукерки, мюслі, шоколад, готують меренгу.

Пекан



Пекан / Фото Ріа

Пекан дуже схожий на волоський горіх, але на смак він ніжніший та солодший.

Цей горіх чудово смакує у шоколадному брауні, бісквітах та хлібі. Також пекан використовують для декорування тортів і десертів.

Бразильський горіх



Бразильський горіх / Фото Кракатук

Цей горіх володіє незабутнім та багатим ароматом, м'яким смаком. Бразильський горіх підходить для випічки, поєднується з шоколадом.

Макадамія



Горіх макадамія / Фото Пром юа

Мабуть, найдорожчий із вище перелічених горіхів – це макадамія. Його використовують в особливих десертах, адже його ціна захмарна.

На смак він схожий до фундука, але більш витончений та маслянистий.

Макадамія ідеально поєднується з білим шоколадом, кокосом, також його використовують для приготування цукерок і десертів.