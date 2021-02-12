Гормони росту та умови утримання птиці: секрети виробництва якісної та безпечної курятини

Міжнародні дослідження демонструють, що курятина – найпопулярніше м'ясо у раціоні середньостатистичного споживача. Покупці часто надають їй перевагу з-поміж інших м'ясних продуктів, тому популярність курячого м'яса лише зростає. Як виробляють курятину в Україні – розбирався Smachno News.

Куряче м’ясо зберігає першість серед іншого виду м'яса у раціоні українців, що підтверджують дані Інституту аграрної економіки. При цьому понад 80% споживання припадає на курятину промислового виробництва.

До теми Як обрати безпечну курятину: антибіотики та гормони росту в курячому м'ясі

Однак серед українців усе ще існують побоювання щодо якості та користі курятини, адже побутує думка, що куряче м'ясо містить антибіотики та гормони росту, а сама птиця вирощується у несприятливих умовах, цілодобово перебуваючи у замкнених клітках. Чи справді все так відбувається на українських птахофабриках – розповідаємо у нашому матеріалі.

Чому умови вирощування птиці такі важливі

Вимоги споживачів до якості продукції зростають, адже здорове харчування – основа правильного функціонування всього організму. Тому дедалі більше людей при виборі курятини замислюються над умовами її утримання – кожному важливо бути впевненим у тому, що птиця зростала в належних санітарних умовах та без застосування гормонів росту.

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І це справді важливо, адже неналежні умови при вирощуванні птиці погано відображаються на психоемоційному стані курей та їхньому здоров'ї. Річ у тому, що в птахів високоорганізована нервова система, тобто вони легко піддаються стресу, а це в підсумку негативно впливає на якість самого м'яса.

Окрім цього, постійне перебування у замкненому просторі за відсутності необхідного руху призводить до ризику розвитку в птиці різноманітних захворювань та загального виснаження організму.

Ще однією проблемою є незбалансованість та сумнівна якість харчування курей, які утримуються в таких умовах, що, як наслідок, значно зменшує поживну цінність такого м'яса.

Як має вирощуватись птиця

Вкрай важливо, аби птахи вирощувались в комфортних умовах, адже це забезпечує їхній повноцінний розвиток, що відображається на якості курятини.

Чим особливе вирощування птиці на птахофабриках України:

Поголів'я

В Україні є птахофабрики, які спеціалізуються на вирощуванні та утриманні батьківського поголів'я птиці з метою отримання яєць для інкубації. Також є птахівничо-інкубаторні станції, які із інкубаційних яєць виводять добовий молодняк птиці, який в свою чергу розміщується для вирощування (на забій) на бройлерних птахофабриках.

Біозахист

Якщо ми говоримо про відповідальних виробників, то процес вирощування та утримання птиці заснований на низці стандартів, сталих практик, технологій, які забезпечують належний біозахист поголів’я від зовнішнього впливу та небезпечних чинників.

Простір

Дотримуючись європейських вимог до благополуччя бройлерів – гуманне ставлення до птиці під час її утримання не передбачає кліток, адже їй необхідно рухатись. Це допомагає птахам зростати та розвиватись, оскільки умови перебування стають наближеними до природних. Також у пташниках має бути передбачений постійний доступ до їжі та чистої питної води. На українських птахофабриках нерідко застосовують такий підхід.

Корми

Якщо виробник курятини, крім птахофабрики, має ще й власні поля, на яких вирощується зерно, то це стане перевагою для подальшого виготовлення якісних та збалансованих кормів для птахів. В Україні є аграрні холдинги, у складі яких є не тільки батьківські та бройлерні птахофабрики, але і власні заводи з виробництва кормів та власне вирощування зернових.

Потужність

Система харчування птахів має бути різноманітною та збалансованою, а раціон має включати вітаміни та мінерали. Наприклад, на– виробника найпопулярнішої курятини "Наша Ряба" – корм для птиці має пройти попереднє лабораторне дослідження, перш ніж опиниться у годівниці. У такий спосіб перевіряється якість корму, яким харчуватимуться птахи. А також технологи мають змогу слідкувати за раціоном птиці та контролювати необхідну кількість поживних речовин, що забезпечують її розвиток.

Часто процес виробництва курятини відбувається на власних переробних підприємствах (комплексах з переробки птиці), що забезпечує контроль за виробничим процесом та дотримання необхідних стандартів виробництва, санітарії та гігієни.

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Співпраця

На птахофабриках важлива постійна комунікація та обмін досвідом зі спеціалістами, що допомагає підтримувати сучасні стандарти роботи на високому рівні та стимулює щоденний розвиток. У МХП, наприклад, є партнери в Словаччині, Угорщині та Німеччині, а також можливість консультуватись з їхніми ветеринарами та іншими фахівцями.

Чи використовують виробники гормони росту та антибіотики

А от використання гормонів росту на птахофабриках є беззмістовним, адже це надто дорого та неефективно. Швидкий ріст птиці – це результат особливостей породи та раціонально підібраного збалансованого раціону.

У країнах Європейського Союзугормональні стимулятори під забороною вже понад 30 років. В Україні, на жаль, офіційної заборони використання гормонів росту немає, але на практиці їхнє застосування не поширене, адже у цьому немає потреби, лише додаткові витрати.

Якщо забезпечити бройлерам усі необхідні умови комфортного зростання та розвитку, то вони добре ростуть самостійно без додаткових стимуляторів.

Саме такого підходу дотримуються на птахофабриках лідера ринку курятини України – агрохолдингу МХП (ТМ "Наша Ряба"), які вирощують птицю без застосування гормонів росту.

Також птахофабрики МХП, а саме Миронівська птахофабрика, Вінницька птахофабрика та Оріль-Лідер, пройшли незалежний аудит та підтвердили факт вирощування птиці без застосування антибіотиків.

Курятина ТМ "Наша Ряба" – вироблена без антибіотиків та гормонів росту