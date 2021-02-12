Международные исследования показывают, что курятина – самое популярное мясо в рационе среднестатистического потребителя. Покупатели часто отдают ей предпочтение среди других мясных продуктов, поэтому популярность куриного мяса только растет. Как производят курятину в Украине – разбирался Smachno News.

Куриное мясо сохраняет первенство среди иного вида мяса в рационе украинцев, что подтверждают данные Института аграрной экономики. При этом более 80% потребления приходится на курятину промышленного производства.

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Однако среди украинцев все еще существуют опасения относительно качества и пользы курятины, ведь бытует мнение, что куриное мясо содержит антибиотики и гормоны роста, а сама птица выращивается в неблагоприятных условиях, круглосуточно находясь в замкнутых клетках. Действительно ли все так происходит на украинских птицефабриках – рассказываем в нашем материале.

Почему условия выращивания птицы так важны

Требования потребителей к качеству продукции растут, ведь здоровое питание – основа правильного функционирования всего организма. Поэтому все больше людей при выборе курятины задумываются над условиями ее содержания – каждому важно быть уверенным в том, что птица росла в надлежащих санитарных условиях и без применения гормонов роста.



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И это действительно важно, ведь ненадлежащие условия при выращивании птицы плохо отражаются на психоэмоциональном состоянии кур и их здоровье. Дело в том, что у птиц высокоорганизованная нервная система, то есть они легко подвержены стрессу, а это в итоге отрицательно влияет на качество самого мяса.

Кроме этого, постоянное пребывание в замкнутом пространстве при отсутствии необходимого движения приводит к риску развития у птицы различных заболеваний и общего истощения организма.

Еще одной проблемой является несбалансированность и сомнительное качество питания кур, содержащихся в таких условиях, как следствие, значительно уменьшает питательную ценность такого мяса.

Как должна выращиваться птица

Крайне важно, чтобы птицы выращивались в комфортных условиях, ведь это обеспечивает их полноценное развитие, что отражается на качестве курятины.

Особенности выращивания птицы на птицефабриках Украины:

Поголовье

В Украине есть птицефабрики, специализирующиеся на выращивании и содержании родительского стада птицы с целью получения яиц для инкубации. Также есть птицеводческо-инкубаторные станции, которые из инкубационных яиц выводят суточный молодняк птицы, который в свою очередь размещается для выращивания (на убой) на бройлерных птицефабриках.

Биозащита

Если мы говорим об ответственных производителей, то процесс выращивания и содержания птицы основан на ряде стандартов, устойчивых практик, технологий, обеспечивающих надлежащую биозащиту поголовья от внешнего воздействия и опасных факторов.

Пространство

Следуя европейским требованиям к благополучию бройлеров – гуманное отношение к птице во время ее содержание не предусматривает клеток, ведь ей необходимо двигаться. Это помогает птицам расти и развиваться, поскольку условия пребывания становятся приближенными к естественным. Также в птичниках должен быть предусмотрен постоянный доступ к пище и чистой питьевой воде. На украинских птицефабриках нередко применяют такой подход.

Корма

Если у производителя курятины, кроме птицефабрики, есть еще и собственные поля, на которых выращивается зерно, то это станет преимуществом для последующего изготовления качественных и сбалансированных кормов для птиц. В Украине есть аграрные холдинги, в составе которых находятся не только родительские и бройлерные птицефабрики, но и собственные заводы по производству кормов и собственное выращивание зерновых.

Система питания птиц должна быть разнообразной и сбалансированной, а рацион должен включать витамины и минералы. Например, на птицефабриках МХП – производителя популярной курятины "Наша Ряба" – корм для птицы должен пройти предварительное лабораторное исследование, прежде чем окажется в кормушке. Таким образом проверяется качество корма, которым будут питаться птицы. А также технологи могут следить за рационом птицы и контролировать необходимое количество питательных веществ, обеспечивающих ее развитие.

Мощность

Часто процесс производства курятины происходит на собственных перерабатывающих предприятиях (комплексах по переработке птицы), что обеспечивает контроль за производственным процессом и соблюдение необходимых стандартов производства, санитарии и гигиены.



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Сотрудничество

На птицефабриках важна постоянная коммуникация и обмен опытом со специалистами, что помогает поддерживать современные стандарты работы на высоком уровне и стимулирует ежедневный развитие. У МХП, например, есть партнеры в Словакии, Венгрии и Германии, а также возможность консультироваться с их ветеринарами и другими специалистами.

Используют ли производители гормоны роста и антибиотики

А вот использование гормонов роста на птицефабриках непродуктивно, ведь это слишком дорого и неэффективно. Быстрый рост птицы – это результат особенностей породы и рационально подобранного сбалансированного рациона.

В странах Европейского Союза гормональные стимуляторы под запретом уже более 30 лет. В Украине, к сожалению, официального запрета на использование гормонов роста нет, но на практике их применение не распространено, ведь в этом нет необходимости, только дополнительные расходы.

Если обеспечить бройлерам все необходимые условия комфортного роста и развития, то они хорошо растут самостоятельно без дополнительных стимуляторов.

Именно такого подхода придерживаются на птицефабриках лидера рынка курятины Украина – агрохолдинга МХП (ТМ "Наша Ряба"), которые выращивают птицу без применения гормонов роста.

Также птицефабрики МХП, а именно Мироновская птицефабрика, Винницкая птицефабрика и Орель-Лидер, прошли независимый аудит и подтвердили факт выращивания птицы без применения антибиотиков.

Курятина ТМ "Наша Ряба" – произведена без антибиотиков и гормонов роста