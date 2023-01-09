Користуємося сезоном апельсинів: готуємо смачний лікер для холодних вечорів

9 січня 2023, 22:11
Читать новость на русском

Джерело:

The Spruce Eats

Алкогольні напої власного приготування завжди смакують найкраще. Особливою популярністю користуються лікери, які можна додавати у безліч страв та напоїв, або ж насолоджуватися ними у поєднанні з улюбленими десертами.

Апельсинові лікери є дуже універсальними, особливо часто їх використовують у приготуванні різноманітних коктейлів. Зробити цей напій вдома може кожен, рецепт вимагає лише кількох інгредієнтів та не займатиме багато вашого часу.

До теми Акценти завжди важливі: як приготувати шматочки апельсинів, якими можна прикрасити що завгодно

Глибину смаку визначить період, впродовж якого апельсинова шкірка буде настоюватися у горілці. чим довшим буде цей період – тим сильнішим буде смак напою.

Рецепт апельсинового лікеру

Час: 15 хвилин + час для настоювання

Порцій: 750 мілілітрів

Апельсиновий лікер – це легко / Фото Serious Eats

Інгредієнти:

  • 30 грамів (або 1/2 склянки) свіжої апельсинової цедри від 2 середніх апельсинів;
  • 1/2 склянки горілки;
  • 2 столові ложки сушеної цедри апельсина;
  • 3/4 склянки води;
  • 1 стакан цукру.

Приготування:

  1. У банку кладемо свіжу цедру апельсинів, сушену цедру та горілку. Закриваємо, добре струшуємо та ставимо у темне прохолодне місце на 2 тижні (можна й на довший період). Добре струшуємо банку кожного дня.
  2. Коли період настоювання закінчиться, потрібно приготувати сироп. Воду доводимо до кипіння, додаємо цукор та варимо на середньому вогні, поки цукор не розчиниться, а сироп не буде прозорим. Варимо 5 хвилин, знімаємо з вогню та даємо сиропу охолонути.
  3. Проціджуємо настоянку з горілкою за допомогою марлі.
  4. Промиваємо банку та змішуємо в ній настоянку та сироп, добре струшуємо. Якщо лікер вийшов надто міцним – потрібно додати ще сиропу.
  5. Переливаємо лікер у пляшку.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська