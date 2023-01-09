Користуємося сезоном апельсинів: готуємо смачний лікер для холодних вечорів
Джерело:The Spruce Eats
Алкогольні напої власного приготування завжди смакують найкраще. Особливою популярністю користуються лікери, які можна додавати у безліч страв та напоїв, або ж насолоджуватися ними у поєднанні з улюбленими десертами.
Апельсинові лікери є дуже універсальними, особливо часто їх використовують у приготуванні різноманітних коктейлів. Зробити цей напій вдома може кожен, рецепт вимагає лише кількох інгредієнтів та не займатиме багато вашого часу.
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Глибину смаку визначить період, впродовж якого апельсинова шкірка буде настоюватися у горілці. чим довшим буде цей період – тим сильнішим буде смак напою.
Рецепт апельсинового лікеру
Час: 15 хвилин + час для настоювання
Порцій: 750 мілілітрів
Апельсиновий лікер – це легко / Фото Serious Eats
Інгредієнти:
- 30 грамів (або 1/2 склянки) свіжої апельсинової цедри від 2 середніх апельсинів;
- 1/2 склянки горілки;
- 2 столові ложки сушеної цедри апельсина;
- 3/4 склянки води;
- 1 стакан цукру.
Приготування:
- У банку кладемо свіжу цедру апельсинів, сушену цедру та горілку. Закриваємо, добре струшуємо та ставимо у темне прохолодне місце на 2 тижні (можна й на довший період). Добре струшуємо банку кожного дня.
- Коли період настоювання закінчиться, потрібно приготувати сироп. Воду доводимо до кипіння, додаємо цукор та варимо на середньому вогні, поки цукор не розчиниться, а сироп не буде прозорим. Варимо 5 хвилин, знімаємо з вогню та даємо сиропу охолонути.
- Проціджуємо настоянку з горілкою за допомогою марлі.
- Промиваємо банку та змішуємо в ній настоянку та сироп, добре струшуємо. Якщо лікер вийшов надто міцним – потрібно додати ще сиропу.
- Переливаємо лікер у пляшку.