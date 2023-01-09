Користуємося сезоном апельсинів: готуємо смачний лікер для холодних вечорів

Алкогольні напої власного приготування завжди смакують найкраще. Особливою популярністю користуються лікери, які можна додавати у безліч страв та напоїв, або ж насолоджуватися ними у поєднанні з улюбленими десертами.

Апельсинові лікери є дуже універсальними, особливо часто їх використовують у приготуванні різноманітних коктейлів. Зробити цей напій вдома може кожен, рецепт вимагає лише кількох інгредієнтів та не займатиме багато вашого часу.

До теми Акценти завжди важливі: як приготувати шматочки апельсинів, якими можна прикрасити що завгодно

Глибину смаку визначить період, впродовж якого апельсинова шкірка буде настоюватися у горілці. чим довшим буде цей період – тим сильнішим буде смак напою.

Рецепт апельсинового лікеру

Час: 15 хвилин + час для настоювання

Порцій: 750 мілілітрів

Апельсиновий лікер – це легко / Фото Serious Eats

Інгредієнти:

30 грамів (або 1/2 склянки) свіжої апельсинової цедри від 2 середніх апельсинів;

1/2 склянки горілки;

2 столові ложки сушеної цедри апельсина;

3/4 склянки води;

1 стакан цукру.

Приготування: