Готуємо панкейки на сніданок: рецепт на молоці
Джерело:інстаграм Каті Пєскової
Панкейки може приготувати будь-яка господиня, головне мати перевірений рецепт тіста. Кондитерка Катя Пєскова поділилася з читачами рецептом улюблених панкейків, та впевнена, що вам вони вдадуться з першого разу.
Якщо ви в пошуках смачного і легкого сніданку, ми пропонуємо вам приготувати ніжні панкейки. Тісто готується доволі просто, а посмажить за вас все сковорідка.
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Панкейки чудово смакують зі згущеним молоком, сметаною, варенням, або їх можна приготувати соленими та подавати з овочами чи сиром.
Рецепт панкейків на молоці
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
– 200 грамів борошна;
– 75 грамів цукру;
– 1 грам солі;
– 5 грамів розпушувача;
– 4 штуки сирих яєць;
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– соняшникова олія;
– цедра апельсина.
Приготування:
- Змішайте в глибокому посуді всі сухі інгредієнти.
- Окремо розтопіть вершкове масло в молоці, але не доведіть до кипіння. Влийте суміш до сухих інгредієнтів.
Приготування тіста / Фото Пєскової
- Додайте яйця, цедру апельсина та перемішайте тісто вінчиком.
- Відправте тісто на панкейки в холодильник на 60 хвилин.
- Розігрійте сковорідку, влийте олію за бажанням.
- Обсмажте панкейки з обох сторін до рум'яної скоринки.
Приготування панкейків / Фото Пєскової
- Подавайте смаколики до столу з медом, сметаною або варенням. Смачного!
Текст публікації Катерина Пєскової:
Панкейки
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Ингредиенты:
Мука - 200 г
Сахар - 75 г
Соль - 1 г
Разрыхлитель - 5 г
Яйца - 4 штуки
Молоко - 250 г
Сливочное масло - 50 г
Растительное масло
Цедра апельсина
⁃ смешиваем все сухие ингредиенты до однородности в миске: мука, сахар, соль, разрыхлитель;
⁃ растапливаем сливочное масло в молоке (не доводим до кипения!) и добавляем к сухим ингредиентам;
⁃ дальше добавляем яйца, цедру апельсина и смешиваем всё венчиком, до однородной консистенции;
⁃ отправляем в холодильник примерно на часик;
⁃ разогреваем сковороду.
⁃ и готовим панкейки (на капле подсолнечного масла) по несколько минут с каждой стороны до приятно румяного цвета.
Советую подавать с мёдом, апельсинами и кусочком сливочного масла или со сметной и сгущенным молоком.