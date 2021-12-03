Готуємо панкейки на сніданок: рецепт на молоці

Панкейки може приготувати будь-яка господиня, головне мати перевірений рецепт тіста. Кондитерка Катя Пєскова поділилася з читачами рецептом улюблених панкейків, та впевнена, що вам вони вдадуться з першого разу.

Якщо ви в пошуках смачного і легкого сніданку, ми пропонуємо вам приготувати ніжні панкейки. Тісто готується доволі просто, а посмажить за вас все сковорідка.

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Панкейки чудово смакують зі згущеним молоком, сметаною, варенням, або їх можна приготувати соленими та подавати з овочами чи сиром.

Рецепт панкейків на молоці

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

– 200 грамів борошна;– 75 грамів цукру;– 1 грам солі;– 5 грамів розпушувача;– 4 штуки сирих яєць;– 250 мілілітрів молока;– 50 грамів вершкового масла;– соняшникова олія;– цедра апельсина.

Приготування:

Змішайте в глибокому посуді всі сухі інгредієнти.

Окремо розтопіть вершкове масло в молоці, але не доведіть до кипіння. Влийте суміш до сухих інгредієнтів.



Приготування тіста / Фото Пєскової

Додайте яйця, цедру апельсина та перемішайте тісто вінчиком.

Відправте тісто на панкейки в холодильник на 60 хвилин.

Розігрійте сковорідку, влийте олію за бажанням.

Обсмажте панкейки з обох сторін до рум'яної скоринки.



Приготування панкейків / Фото Пєскової

Подавайте смаколики до столу з медом, сметаною або варенням. Смачного!

Текст публікації Катерина Пєскової:

Панкейки

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Ингредиенты:

Мука - 200 г

Сахар - 75 г

Соль - 1 г

Разрыхлитель - 5 г

Яйца - 4 штуки

Молоко - 250 г

Сливочное масло - 50 г

Растительное масло

Цедра апельсина

⁃ смешиваем все сухие ингредиенты до однородности в миске: мука, сахар, соль, разрыхлитель;

⁃ растапливаем сливочное масло в молоке (не доводим до кипения!) и добавляем к сухим ингредиентам;

⁃ дальше добавляем яйца, цедру апельсина и смешиваем всё венчиком, до однородной консистенции;

⁃ отправляем в холодильник примерно на часик;

⁃ разогреваем сковороду.

⁃ и готовим панкейки (на капле подсолнечного масла) по несколько минут с каждой стороны до приятно румяного цвета.

Советую подавать с мёдом, апельсинами и кусочком сливочного масла или со сметной и сгущенным молоком.