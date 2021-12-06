Готуємось до свят: як швидко зварити мак без гірчинки

Насіння маку напрочуд ароматне та смачне, з виразними горіховими нотками. Це традиційний складник пирогів, тортів та інших солодощів. Але пильнуйте: гіркий мак зіпсує будь-який десерт.

Тим часом у різдвяний сезон на нашому столі будуть кутя, струдлі та інші смаколики з маком. Тож ось кілька перевірених методів, як приготувати бездоганний мак.

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Перед приготування будь-яких страв з маку його потрібно ошпарити, щоб він втратив гіркоту і став вологим, що також прискорить час його готування. Мак можна заварювати двома способами – на воді або на молоці.

Незамінний компонент у святкових десертах / Фото pexels

Водна основа. Спочатку промийте мак холодною водою, а потім залийте окропом, дотримуючись пропорції: 2 склянки води на 1 склянку маку. Проваріть зерна на повільному вогні 20 – 30 хвилин, потім злийте всю воду.

Також можна заварювати мак з молоком. Це довший та затратніший спосіб, але він робить мак смачнішим. Крім того, він набухає і ущільнюється, тому ідеально підходить для макової маси, яка використовується для приготування струдля чи макового торта. У каструлі закип’ятіть молоко і додайте промитий мак. Варити 5 – 10 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. Після закінчення цього часу зніміть мак з вогню, накрийте кришкою і залиште на чотири години, поки він не набухне. Потім викладаємо зерна на сито, вистелене марлею, і даємо стекти. Двічі перетираємо мак через найдрібніше сито кухонного комбайна або м'ясорубки.

Особливості приготування / Фото pexels

Якщо після ошпарювання залишилася гіркота, мак можна врятувати, якщо розтерти його з невеликою кількістю меду і вершків. Такий метод пом’якшить смак і дозволить приготувати будь-яку страву.