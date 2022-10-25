Смак сезону: готуємо лисички з рисовою локшиною

Лисички – дуже популярні гриби, "полюванням" на які займається чи не кожен грибник. Їхнє поєднання з рисовою локшиною дозволить не просто наситити організм, а й потішити себе яскравим смаком.

Поєднання грибів та локшини – це неймовірний дует, який повинен бути в арсеналі кожної господині. На приготування двох порцій страви у вас піде якихось 15 хвилин, але її смак не залишить вас байдужим. Скористайтеся цим рецептом лише раз – і вам захочеться повертатися до нього знову й знову.

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Рецепт лисичок з рисовою локшиною

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Гармонійне поєднання / Фото Little hungry lady

Інгредієнти:

150 грамів рисової локшини;

1 стакан лисичок;

4 – 5 зубчиків часнику;

1 велика цибуля;

1/4 склянки гарячої води;

чайна ложка сушеного перцю чилі;

пучок зеленої цибулі;

столова ложка олії.

Для соусу буде потрібно:

8 столових ложок соєвого соусу;

2 столові ложки рисового оцту;

столова ложка рибного соусу.

Просто змішуємо ці інгредієнти та відкладаємо.

Приготування:

Рисову локшину готуємо згідно з інструкцією на упаковці. Потім заливаємо холодною водою та відставляємо. Лисички чистимо від піску та бруду, великі плоди ріжемо навпіл. На сковороді обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, потім додаємо туди лисички, дрібно нарізаний часник та чайну ложку гострого перцю. Смажимо кілька хвилин, щоб цибуля та лисички не пригоріли, а тушкувалися – додаємо трішки води. У миску викладаємо локшину, поливаємо її соусом, а зверху викладаємо лисички та іншу зажарку.

Смачного!