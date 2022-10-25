Смак сезону: готуємо лисички з рисовою локшиною
25 жовтня 2022 , 13:21Читать новость на русском
Джерело:Little hungry lady
Лисички – дуже популярні гриби, "полюванням" на які займається чи не кожен грибник. Їхнє поєднання з рисовою локшиною дозволить не просто наситити організм, а й потішити себе яскравим смаком.
Поєднання грибів та локшини – це неймовірний дует, який повинен бути в арсеналі кожної господині. На приготування двох порцій страви у вас піде якихось 15 хвилин, але її смак не залишить вас байдужим. Скористайтеся цим рецептом лише раз – і вам захочеться повертатися до нього знову й знову.
До речі Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати
Рецепт лисичок з рисовою локшиною
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Гармонійне поєднання / Фото Little hungry lady
Інгредієнти:
- 150 грамів рисової локшини;
- 1 стакан лисичок;
- 4 – 5 зубчиків часнику;
- 1 велика цибуля;
- 1/4 склянки гарячої води;
- чайна ложка сушеного перцю чилі;
- пучок зеленої цибулі;
- столова ложка олії.
Для соусу буде потрібно:
- 8 столових ложок соєвого соусу;
- 2 столові ложки рисового оцту;
- столова ложка рибного соусу.
Просто змішуємо ці інгредієнти та відкладаємо.
Приготування:
- Рисову локшину готуємо згідно з інструкцією на упаковці. Потім заливаємо холодною водою та відставляємо.
- Лисички чистимо від піску та бруду, великі плоди ріжемо навпіл.
- На сковороді обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, потім додаємо туди лисички, дрібно нарізаний часник та чайну ложку гострого перцю. Смажимо кілька хвилин, щоб цибуля та лисички не пригоріли, а тушкувалися – додаємо трішки води.
- У миску викладаємо локшину, поливаємо її соусом, а зверху викладаємо лисички та іншу зажарку.
Смачного!