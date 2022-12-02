Хрускіт буде неймовірний: що потрібно зробити з картоплею для дерунів

Одна з найбільш яскравих ознак вдалих дерунів – їхня хрусткість. Досягнути цього дуже легко, якщо знаєш один секрет.

Деруни – одна з найпопулярніших страв української кухні. Хрусткі та гарячі млинці з картоплі здатні зігрівати навіть у найхолоднішу пору.

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Одне з головних завдань, яке постає перед нами при приготуванні дерунів – як зробити їх хрусткими, але водночас не засушити. Спробуємо досягнути бажаного ефекту за допомогою одного простого секрету.

Як гарантувати дерунам хрусткість

Для того, щоб приготувати ідеальні хрусткі деруни, потрібно просто обрати правильну картоплю. Звучить дуже просто, але саме правильно підібраний продукт дозволить нам отримати найкращий результат.

Гордість української кухні / Фото Cookery

Картоплю розподіляють за такими кулінарними видами: A, B, C, AB і BC. Вони відрізняються за твердістю, борошнистістю і вологістю. Для дерунів ідеальним вибором є види C та BC. У них більше крохмалю та менше вологи у порівнянні з іншими.

Як нам самостійно розрізнити ці види, адже зазвичай ми купуємо картоплю на вагу або на базарі? У цьому нам допоможе дуже простий прийом: розрізаємо картоплю навпіл та тремо половинки одна до одної. Якщо у місті тертя починає випадати осад, то в наших руках картопля правильного сорту, яка містить багато крохмалю.

Також після того, як ми натерли картоплю, треба посипати її сіллю та відставити на дві хвилини. Сіль змусить овоч віддати зайву вологу, яку ми можемо злити через сито. Хрусткі деруни – це просто, коли знаєш кулінарні лайфхаки.