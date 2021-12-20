Хто переміг у "Пекельній кухні": відоме ім'я кухаря

У 16 випуску кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" ми дізналися, хто став переможцем проєкту та отримав головний приз: 300 тисяч гривень.

У фіналі кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" опинилися двоє учасників: Олександр Громлюк та Юрій Діденко. тільки один з хлопців отримає омріяну перемогу та 300 тисяч гривень.

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Кілька місяців тому боротьбу в шоу "Пекельна кухня" розпочали 20 кухарів. Вони пройшли через вогонь, воду та запари у телересторані проєкту.



Проєкт "Пекельна кухня" / Фото Новий канал

Хлопці пройшли реально пекельний шлях і довели, що найкращі,

– розповідає Шеф Алекс Якутов.

Якутов відзначив, що Олександр – молодий, амбіційний та талановитий кухар, а Юра вже прийшов на проєкт шефом. Його досвід управління та кулінарна база дозволили підтримати і закріпити свій статус.



Юрій Діденко та Олександр Громлюк / Фото Новий канал

Хлопці зізналися, що сильно нервували перед оголошенням фінального вердикту Якутовим.

Серце було в п’ятах. Я ще ніколи так не хвилювався. В голові прокручувався весь проєкт. Хотів якомога швидше зрозуміти, здобув перемогу чи ні. А ще дуже пишався собою. Адже прийшов у шоу, щоб довести: можу пройти весь шлях нарівні з молоддю,

– з посмішкою коментує Діденко.

Для Олександра Громлюка перемога – це стрибок у кар’єрі. Адже він хотів усім продемонструвати свої вміння.

Вважаю, що заслуговую на перемогу. Адже я так настраждався на "Пекельній кухні". Хочу довести тим, хто в мене не вірив, що можу бути су-шефом і шефом,

– відзначив Громлюк.

У реаліті-шоу "Пекельна кухня" перемогу отримав Юрій Діденко! За лаштунками шоу кухар зізнався, що виграш – 300 тисяч гривень – витратить на свій розвиток.



Юрій Діденко та Алекс Якутов / Фото Новий канал

Хоч Олександр не зміг подолати Діденко, він отримав теж подарунок від "Пекельної кухні". Оскільки Юрій Діденко вирушив на роботу до Варшави, Сашко почав працювати у ресторані "Публіцист" Алекса Якутова, та очолив кухню закладу в Києві.