15 хвилин – і готово: простий рецепт страви, від якої божеволіють всі чоловіки
27 лютого 2024, 23:34Читать новость на русском
Джерело:tsukatnata
Ідеальний перекус можна приготувати насправді швидко. Така страва сподобається будь-якому чоловіку.
Неочевидним інгредієнтом цих сендвічів є чипси. Вони додадуть страві приємної хрусткості.
Варто спробувати Навіть не віриться, що вона така дешева: рецепт найсмачнішої намазки з 3 інгредієнтів
Канапка з чипсами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти для соусу:
– 4 жовтки;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 маринований огірок;
– петрушка;
– 1 чайна ложка паприки;
– половина чайної ложки чилі;
– сіль до смаку.
Для начинки:
– кілька листків салату;
– 4 білки;
– 50 грамів твердого сиру;
– сік половини лимона;
– 3 шматки шинки;
– 20 грамів салатної цибулі;
– 4 чері;
– 30 грамів чипсів;
– оливкова олія.
Приготування:
- Усі інгредієнти для соусу подрібніть ножем або змішайте в блендері.
- Інгредієнти для начинки також подрібніть. Додайте столову ложку соусу та перемішайте.
- Підсмажте грінки та намастіть їх начинкою. Розріжте на порційні шматки.