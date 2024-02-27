15 хвилин – і готово: простий рецепт страви, від якої божеволіють всі чоловіки

Ідеальний перекус можна приготувати насправді швидко. Така страва сподобається будь-якому чоловіку.

Неочевидним інгредієнтом цих сендвічів є чипси. Вони додадуть страві приємної хрусткості.

Варто спробувати Навіть не віриться, що вона така дешева: рецепт найсмачнішої намазки з 3 інгредієнтів

Канапка з чипсами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти для соусу:

– 4 жовтки;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 маринований огірок;

– петрушка;

– 1 чайна ложка паприки;

– половина чайної ложки чилі;

– сіль до смаку.

Для начинки:

– кілька листків салату;

– 4 білки;

– 50 грамів твердого сиру;

– сік половини лимона;

– 3 шматки шинки;

– 20 грамів салатної цибулі;

– 4 чері;

– 30 грамів чипсів;

– оливкова олія.

Приготування:

Усі інгредієнти для соусу подрібніть ножем або змішайте в блендері. Інгредієнти для начинки також подрібніть. Додайте столову ложку соусу та перемішайте. Підсмажте грінки та намастіть їх начинкою. Розріжте на порційні шматки.