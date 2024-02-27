15 хвилин – і готово: простий рецепт страви, від якої божеволіють всі чоловіки

27 лютого 2024, 23:34
Читать новость на русском

Джерело:

tsukatnata

Ідеальний перекус можна приготувати насправді швидко. Така страва сподобається будь-якому чоловіку.

Неочевидним інгредієнтом цих сендвічів є чипси. Вони додадуть страві приємної хрусткості.

Варто спробувати Навіть не віриться, що вона така дешева: рецепт найсмачнішої намазки з 3 інгредієнтів

Канапка з чипсами

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти для соусу:
– 4 жовтки;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 маринований огірок;
– петрушка;
– 1 чайна ложка паприки;
– половина чайної ложки чилі;
– сіль до смаку.

Для начинки:
– кілька листків салату;
– 4 білки;
– 50 грамів твердого сиру;
– сік половини лимона;
– 3 шматки шинки;
– 20 грамів салатної цибулі;
– 4 чері;
– 30 грамів чипсів;
– оливкова олія.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти для соусу подрібніть ножем або змішайте в блендері.
  2. Інгредієнти для начинки також подрібніть. Додайте столову ложку соусу та перемішайте.
  3. Підсмажте грінки та намастіть їх начинкою. Розріжте на порційні шматки.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачне фаршироване куряче філе – воно завжди виходить дуже соковитим та ароматним.
Автор: Ольга Котів