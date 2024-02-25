Фета та шпинат – ідеальне поєднання. З ними курка перетвориться на шедевр.
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Куряче філе зі шпинатом і фетою
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулину дрібно наріжте, а часник подрібніть. Підігрійте олію на пательні та обсмажте цибулю 2 – 3 хвилини. Потім додайте часник і смажте ще кілька хвилин.
- Шпинат дрібно наріжте. Змішайте фету зі смаженою цибулею, подрібненим шпинатом і ложкою цукру.
- Курячі грудки розріжте уздовж, щоб вийшов великий і тонкий пласт. Відбийте м'ясо з двох сторін. З одного боку змастіть його спеціями для курки. Цією стороною викладіть грудки на деко.
- Половину філе змастіть начинкою і накрийте другою половинкою зверху. Поставте деко з куркою в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.