Багате на білок та екологічно чисте: італійцям пропонують купувати борошно з комах

В Італії вперше дозволили продавати борошно з комах для людей. Раніше його можна було реалізовувати лише для використання в кормах для домашніх тварин.

Комерційний директор компанії-виробника борошна з комах Nutrinsect Хосе Франческо Чіанні заявив, що ця продукція – екологічно чиста, а також надзвичайно корисна й багата на поживні речовини. Зокрема, мовиться про білок.

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Як виготовляють борошно з комах

З 2020 року на заводі компанії в італійському муніципалітеті Монтекассіано, що в регіоні Марке, виростили мільйони цвіркунів. Аби перетворити їх на борошно, комах спочатку піддають термічній обробці, а потім заморожують і подрібнюють на порошок.

На початку 2023 року Європейський Союз вирішив схвалити продаж цвіркунів, сарани та личинок темних жуків для споживання людиною. Це викликало супротив італійського уряду, який побоювався, що комахи потраплятимуть у традиційні страви, як-от макарони або піцу.

Однак уряд Італії поступився до того, як новий європейський закон набув чинності наприкінці минулого року. Натомість в країні запровадили суворі правила маркування: пакетики борошна з комах обовʼязково мають містити зазначення походження продукту й латинське Acheta domesticus на позначення домашнього цвіркуна.

У Європі дедалі довірливіше ставляться до комах як харчів. Прогнозують, що до 2030 року ринок їстівних комах сягне 2,7 мільярда євро.

Це добре для навколишнього середовища, оскільки ресурси, необхідні для розведення цвіркунів, і простір, що для цього використовується, дійсно невеликі, отже викиди майже нульові,

– зауважив Чіанні.

Тепер цвіркунове борошно розповсюджуватимуть серед постачальників продуктів. Його дедалі частіше можна буде зустріти на полицях італійських супермаркетів.

Пакет такого борошна можна придбати й в інтернеті за 6 євро. Чіанні зауважив, що на смак таке борошно схоже на гарбузове насіння, фундук і трохи на креветки.