Страва побила рекорд за кількістю різновидів сиру на піці. Вона має аж 1001 вид.

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Піца побила рекорд 2021 року

Попередній рекорд за кількістю сирів на піці встановив Морган Ніке у 2021 році. Він був на рівні 834 видів сиру. Нову рекордсменку створили:

французькі шеф-кухарі Бенуа Брюель та Фаб'єн Монтелланіко;

сировар Софі Хатат Річарт-Луна;

ютубер Флоріан ОнАйр.

Бенуа вже досягав цього рекорду раніше. У 2020 році він приготував піцу з 254 різними сирами. Тепер шеф-кухар майже вчетверо збільшив цю кількість, витративши 5 місяців на пошуки нових сортів сиру по всій Франції.

Зусилля Бенуа принесли йому додатковий рекорд за найбільшу демонстрацію сортів сиру, відібравши титул у француза Філіпа Маршана, який продемонстрував асортимент з 730 сирів у 2016 році.

Було справжнім подвигом бути серед сироварів, а також побувати на фермах і познайомитися з виробниками, які так пристрасно люблять свою професію,

– зазначив Бенуа.

Він розповів, що багато фермерів та сироварів пропонували йому свої сири безкоштовно, оскільки їм сподобалася ідея стати частиною світового рекорду. Аж 940 сирів були французькими, а інші 61 – з різних країн світу.

На піцу виклали 1001 2-грамовий кубик різного виду сиру. М'які сири розташували поверх твердих.

"Нам довелося заздалегідь приготувати тісто для піци, щоб воно не порвалося під вагою всіх цих сирів!" – пояснив Бенуа.

Дивіться відео піци з Книги рекордів Гіннеса:

Щоб утримати весь сир разом, його під час приготування підтримувала форма для печива. Через дві хвилини її прибрали, після чого піцу знову поставили в духовку ще на 20 секунд, щоб доготувати.

Бенуа радий, що йому вдалося вдруге побити цей рекорд. Однак кухар не планує на цьому зупинятися – він продовжуватиме шукати нові види сиру.

"Я працюю піцайоло вже 13 років. Я винайшов власні рецепти піци, і відтоді, як я працюю у власному бізнесі, моя єдина мрія – готувати піцу з найрізноманітнішими сирами", – підсумував Бенуа.

Якщо хочете приготувати піцу швидко та просто, скористайтеся рецептом від відомого кухаря Ектора Хіменеса-Браво. З ним ви зможете приготувати піцу навіть без духовки.