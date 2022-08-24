Помідори у власному соку – чудовий спосіб зберегти свіжість та смак цього овоча на зиму. До рецепта входить всього два інгредієнти: сіль та самі помідори.
Читайте також Як зберегти кріп та петрушку на зиму: готуємо особливу овочеву приправу
Таку зимову консервацію можна подавати до будь-якого гарніру, м'ясної чи рибно страви, або як окрему закуску до святкового столу.
Рецепт помідорів у власному соку
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 літрові банки
Приготування:
- Ретельно помийте помідори. Половину бланшуйте в окропі протягом 1 хвилини, далі занурте в холодну воду, щоб легко зняти з них шкірочку. Решту перебийте в блендері до пюре.
- Викладіть очищені помідори в стерилізовані банки, а сік з помідорів відправте на вогонь з сіллю. Доведіть масу до кипіння постійно помішуючи ложкою.
- Залийте бланшовані помідори в банці соком та нещільно закрийте кришками.
- Стерилізуйте помідори в своєму соку 5 хвилин від моменту закипання води. Щільно закрийте кришками банки та переверніть догори дном. Поставте їх при кімнатній температурі попередньо вкривши рушником до повного охолодження.
- Зберігайте помідору у своєму соку в темному і прохолодному місці.
Смачного!
Відеорецепт приготування помідорів у своєму соку: