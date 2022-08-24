Помідори у власному соку – чудовий спосіб зберегти свіжість та смак цього овоча на зиму. До рецепта входить всього два інгредієнти: сіль та самі помідори.

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Таку зимову консервацію можна подавати до будь-якого гарніру, м'ясної чи рибно страви, або як окрему закуску до святкового столу.

Рецепт помідорів у власному соку

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 літрові банки

Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Половину бланшуйте в окропі протягом 1 хвилини, далі занурте в холодну воду, щоб легко зняти з них шкірочку. Решту перебийте в блендері до пюре.

Викладіть очищені помідори в стерилізовані банки, а сік з помідорів відправте на вогонь з сіллю. Доведіть масу до кипіння постійно помішуючи ложкою.

Залийте бланшовані помідори в банці соком та нещільно закрийте кришками.

Стерилізуйте помідори в своєму соку 5 хвилин від моменту закипання води. Щільно закрийте кришками банки та переверніть догори дном. Поставте їх при кімнатній температурі попередньо вкривши рушником до повного охолодження.

Зберігайте помідору у своєму соку в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування помідорів у своєму соку: