Ідеальна картопля в мундирі за 5 хвилин: рецепт в мікрохвильовці

Українська ведуча та тренер Аніта Луценко поділилася з читачами рецептом, як швидко та без зайвих труднощів приготувати картоплю в мундирі.

Головною хитрістю цього рецепту є мікрохвильовка, адже саме в ній Аніта радить готувати картоплю. Корисний лайфхак з картоплею пригодиться в господарстві кожному, адже в такий метод готувати стає ще простіше.

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До картоплі в мундирі можна подати свіжий салат, нарізаний оселедець або запечену курочку. Це універсальний гарнір, який чудово комбінується з різними продуктами. Спробуйте приготувати картоплю в мундирі вдома за 5 хвилин за допомогою мікрохвильової печі та ви будете здивовані, якою смачною вона вийде.

Рецепт картоплі в мундирі в мікрохвильовці

Час: 5 хвилин

– помита картопля;– серветки;– вода.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю від бруду під проточною водою.

Обгорніть кожну картоплину мокрою серветкою та відправте в мікрохвильовку.

Виставте в ній час: 5 хвилин та розпочніть приготування.

Через відведений час ваша картопля буде готовою, потрібно тільки зняти серветку, а її перекласти в тарілку.

Смачного!