Як приготувати картоплю по-селянськи у духовці: рецепт від Євгена Клопотенка

Джерело:Фейсбук Євгена Клопотенка
Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко розповість секрет як правильно приготувати картоплю по-селянськи у духовці. Запишіть собі рецепт.
Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом картоплі по-селянськи у духовці на своїй сторінці у фейсбук. Для того, щоб вийшла ароматна картопля зі скоринкою спочатку треба відварити картоплю, а потім – запекти у духовці.
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Рецепт картоплі по-селянськи у духовці від Євгена Клопотенка у відео: