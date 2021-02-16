Як приготувати картоплю по-селянськи у духовці: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко розповість секрет як правильно приготувати картоплю по-селянськи у духовці. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Фейсбук Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом картоплі по-селянськи у духовці на своїй сторінці у фейсбук. Для того, щоб вийшла ароматна картопля зі скоринкою спочатку треба відварити картоплю, а потім – запекти у духовці.
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Рецепт картоплі по-селянськи
- Для приготування помийте картоплю, розріжте на 4-6 частин.
- У каструлі з окропом відваріть картоплю протягом 20 хвилин.
- Почистіть часник.
- Розігрійте духовку до температури 210 градусів. У форму викладіть картоплю, додайте часник, олію, сіль, перець, розмарин. Відправте запікатись на 15 хвилин.
- Викладіть на тарілку, вичавіть сік лимона. Смачного!
Рецепт картоплі по-селянськи у духовці від Євгена Клопотенка у відео:
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