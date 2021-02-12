Як обрати картоплю для варіння, смаження та запікання розповідає Володимир Ярославський
Картопля, мабуть, одна з найулюбленіших овочів українців. Адже бе неї борщ буде не таким смачним, вареники без неї не вареники, а тертюхи й взагалі не вийде приготувати. Та чи знаєте ви, які сорти картоплі краще обирати для пюре, смаження, запікання чи варіння?
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Талановитий шеф-кухар ресторану "Lucky" та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився із читачами своїми знаннями у виборі картоплі для варіння, смаження та запікання.
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Якщо ви думали, що сорт картоплі ніяк не впливає на приготовану вами страву, її смак та консистенцію – ви помилялися! Від вашого вибору залежить все вище перелічене, а щоб не допускати помилок Володимир Ярославський детально розповів про всі секрети пов'язані з картоплею.
Як вибирати картоплю для варіння, смаження та запікання
У картоплі є один важливий фактор, за яким вам слід обирати її в залежності від подальшого процесу приготування. В картоплі важливий показник – кількість крохмалю.
Чомусь у нас абсолютно ніде його не вказують, але саме ці показники кажуть нам як, і куди потрібно використовувати даний сорт, – прокоментував шеф-кухар.
Відварювання картоплі
Для відварювання нам потрібно обирати картоплю з низьким вмістом крохмалю – до 15%. Підходить також молода картопля, проте з неї не рекомендується робити пюре.
Щоб визначити рівень крохмалю в картоплі, слід розрізати картоплю навпіл, потерти половинки одну до одної і якщо вони не склеїлись – вміст крохмалю низький.
Запікання картоплі
Вміст крохмалю близько 20% – така картопля вважається універсальною. При відварюванні вона може незначно кришитися, для ідеальної консистенції пюре вона також не надто підходить. А от для запікання така картопля ідеальна!
Зазвичай універсальні сорти картоплі мають жовту серединку та шкірку.
Обсмаження картоплі
Найкращою для цього методу приготування є картопля з вмістом крохмалю понад 25% з великим вмістом сухих речовин.
Щоб дізнатись, що це саме та картопля, яка нам потрібна для обсмажування вам потрібно її розрізати навпіл. Якщо половинки склеяться – картопля з високим вмістом крохмалю. також при нарізанні така картопля ріжеться ривками, не ідеально гладко.
Для приготування пюре підійде картопля з високим вмістом крохмалю – понад 20%. І пам'ятайте, що для приготування картопляного пюре не можна використовувати ручний блендер, тільки товкучку.
Популярні сорти картоплі в Україні
- Ранні: Рив'єра, Мадлен, Еволюшн;
- Найбільший вміст крохмалю: Арсенал, Фонтані, Рудольф;
- Пюре та обсмажування: Арсенал, Еволюшн, Аризона, Белароза, Лабелла, Ред Леді;
- Універсальні сорти:Пікассо, Конект;
- Для чипсів: фіолетові сорти картоплі.
Відомі сорти картоплі/Інфографіка 24 канал
Поради від шеф-кухаря Володимира Ярославського
- ️Не залишайте очищену картоплю надовго в холодній воді – виходить крохмаль і смак️.
- Для приготування пюре кидаємо картоплю в добре підсолену і киплячу воду.
- Завжди варимо картоплю на повільному вогні та під кришкою.
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