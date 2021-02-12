Картопляний крем-суп із куркумою за рецептом Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко завжди експериментує зі смаками та пропонує приготувати картопляний крем-суп із куркумою.

Талановитий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом картопляного крем-супу із куркумою на сайті. Ніжний, ароматний суп у поєднанні з кисло-солодким смаком вразить усіх.

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Рецепт картопляного крем-супу

Для приготування супу помийте, почисіть картоплю. наріжте кубиками. Почистіть від лушпиння часник. Картоплю викладіть у каструлю з водою, додайте лавровий лист, часник, горошини перцю, варіть 15-20 хвилин. Зніміть з вогню. Викладіть з каструлі лавровий лист, часник і горошини запашного перцю. Воду залиште. Перекладіть відварену картоплю в чашу блендера, додайте вершки, куркуму, сіль, додайте води у якій була картопля, збийте до однорідної консистенції. Помийте яблуко, наріжте кубиками. Заздалегідь можете замаринувати кубики яблука в оцті з цукром, залишити на 2-3 години. Маринований імбир, подрібніть ножем. Готовий суп викладіть у тарілку, додайте перець. При подачі задекоруйте яблуками та імбиром.

– 4-5 шт. картоплі;– 100 мілілітрів вершків 15-20%;– 2 зубчика часнику;– 1-2 чайні ложки куркуми;– лавровий лист;–1 яблуко (кисло-солодке);–1 столова ложка імбиру (маринованого);–2-3 горошини духмяного перецю;– сіль.

Рецепт крем-супу з куркумою від Євгена Клопотенко у відео: