Картопляний крем-суп із куркумою за рецептом Євгена Клопотенка

12 лютого 2021 , 11:55
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Джерело:

Сайт Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко завжди експериментує зі смаками та пропонує приготувати картопляний крем-суп із куркумою.

Талановитий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом картопляного крем-супу із куркумою на сайті. Ніжний, ароматний суп у поєднанні з кисло-солодким смаком вразить усіх.

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Рецепт картопляного крем-супу

Інгредієнти:
– 4-5 шт. картоплі;
– 100 мілілітрів вершків 15-20%;
– 2 зубчика часнику;
– 1-2 чайні ложки куркуми;
– лавровий лист;
–1 яблуко (кисло-солодке);
–1 столова ложка імбиру (маринованого);
–2-3 горошини духмяного перецю;
– сіль.
  1. Для приготування супу помийте, почисіть картоплю. наріжте кубиками.
  2. Почистіть від лушпиння часник.
  3. Картоплю викладіть у каструлю з водою, додайте лавровий лист, часник, горошини перцю, варіть 15-20 хвилин. Зніміть з вогню. Викладіть з каструлі лавровий лист, часник і горошини запашного перцю. Воду залиште.
  4. Перекладіть відварену картоплю в чашу блендера, додайте вершки, куркуму, сіль, додайте води у якій була картопля, збийте до однорідної консистенції.
  5. Помийте яблуко, наріжте кубиками. Заздалегідь можете замаринувати кубики яблука в оцті з цукром, залишити на 2-3 години.
  6. Маринований імбир, подрібніть ножем.
  7. Готовий суп викладіть у тарілку, додайте перець. При подачі задекоруйте яблуками та імбиром.

Рецепт крем-супу з куркумою від Євгена Клопотенко у відео: