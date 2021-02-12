Картопляний крем-суп із куркумою за рецептом Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко завжди експериментує зі смаками та пропонує приготувати картопляний крем-суп із куркумою.
Джерело:Сайт Євгена Клопотенка
Талановитий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом картопляного крем-супу із куркумою на сайті. Ніжний, ароматний суп у поєднанні з кисло-солодким смаком вразить усіх.
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Рецепт картопляного крем-супу
- Для приготування супу помийте, почисіть картоплю. наріжте кубиками.
- Почистіть від лушпиння часник.
- Картоплю викладіть у каструлю з водою, додайте лавровий лист, часник, горошини перцю, варіть 15-20 хвилин. Зніміть з вогню. Викладіть з каструлі лавровий лист, часник і горошини запашного перцю. Воду залиште.
- Перекладіть відварену картоплю в чашу блендера, додайте вершки, куркуму, сіль, додайте води у якій була картопля, збийте до однорідної консистенції.
- Помийте яблуко, наріжте кубиками. Заздалегідь можете замаринувати кубики яблука в оцті з цукром, залишити на 2-3 години.
- Маринований імбир, подрібніть ножем.
- Готовий суп викладіть у тарілку, додайте перець. При подачі задекоруйте яблуками та імбиром.
Рецепт крем-супу з куркумою від Євгена Клопотенко у відео:
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