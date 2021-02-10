Надзвичайне поєднання інгредієнтів, а саме яблук і твердого сиру в десерті пропонує нам спробувати шеф-кухар Євген Клопотенко. Ну, що – гайда готувати!

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати нас своїми кулінарними експериментами. Кулінар поділився рецептом листкового пирога з яблуками та твердим сиром у своїй сторінці в соцмережі інстаграм.

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Євген Клопотенко запевняє, що цей рецепт пирога з яблуками та листковим тістом ну дуже смачний. Отож, готуймо разом – вихідні попереду!

Я впевнений, в якомусь паралельному всесвіті вже почали виготовляти ікони з цим пирогом. Він так хрумко надкушується, заповнює рот яблуками, а потім бере та обіймає тебе своїм молочно-сирним смаком, – прокоментував шеф-кухар.

Як приготувати пиріг з яблуками та сиром

Інгредієнти:

– 2-3 яблука;

– 1 ст. л вершкового масла;

– панірувальні сухарі;

– готове листкове тісто;

– твердий молочний сир;

– 2 ст. л цукру

– жовток.