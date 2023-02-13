Кекс до чаю – універсальний рецепт домашньої випічки

Найпростіший рецепт домашньої випічки – кекс. Він настільки універсальний, що до нього підійдуть будь-які додатки: родзинки, сушена журавлина, горішки чи шоколадна крихта.

Щоб ви з легкістю могли приготувати кекс вдома, ми дібрали простий та доступний рецепт, а начинку обирайте на смак.

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Домашній кекс чудово пасує з ароматним чаєм, кавою, домашнім компотом, або іншим улюбленим напоєм.

Рецепт кексу з будь-якою начинкою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4 – 6

– 2 курячих яйця;– 100 грамів цукру;– ванільний цукор;– 130 грамів сметани (йогурту або кефіру);– 50 грамів вершкового масла;– 230 грамів борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста.

Приготування:

До яєць додаємо цукор, ванільний цукор та добре перемішуємо (довго збивати не потрібно).

Додаємо сметану та розтоплене вершкове масло, добре перемішуємо.

Просіюємо борошно та додаємо розпушувач. Замішуємо тісто.

Додаємо начинку: журавлину, родзинки, або інші продукти. Також можна додати: шоколад, цедру лимона, сухофрукти, ягоди, фрукти.

Перекладаємо масу в форму для запікання та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Після приготування кекс можна додатково посипати цукровою пудрою, або полити глазур'ю.

Смачного!