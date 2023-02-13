Кекс до чаю – універсальний рецепт домашньої випічки
13 лютого 2023, 15:41Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Найпростіший рецепт домашньої випічки – кекс. Він настільки універсальний, що до нього підійдуть будь-які додатки: родзинки, сушена журавлина, горішки чи шоколадна крихта.
Щоб ви з легкістю могли приготувати кекс вдома, ми дібрали простий та доступний рецепт, а начинку обирайте на смак.
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Домашній кекс чудово пасує з ароматним чаєм, кавою, домашнім компотом, або іншим улюбленим напоєм.
Рецепт кексу з будь-якою начинкою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 2 курячих яйця;
– 100 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– 130 грамів сметани (йогурту або кефіру);
– 50 грамів вершкового масла;
– 230 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста.
Приготування:
- До яєць додаємо цукор, ванільний цукор та добре перемішуємо (довго збивати не потрібно).
- Додаємо сметану та розтоплене вершкове масло, добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно та додаємо розпушувач. Замішуємо тісто.
- Додаємо начинку: журавлину, родзинки, або інші продукти. Також можна додати: шоколад, цедру лимона, сухофрукти, ягоди, фрукти.
- Перекладаємо масу в форму для запікання та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
- Після приготування кекс можна додатково посипати цукровою пудрою, або полити глазур'ю.
Смачного!