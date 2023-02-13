Кекс до чаю – універсальний рецепт домашньої випічки

13 лютого 2023, 15:41
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні рецепти

Найпростіший рецепт домашньої випічки – кекс. Він настільки універсальний, що до нього підійдуть будь-які додатки: родзинки, сушена журавлина, горішки чи шоколадна крихта.

Щоб ви з легкістю могли приготувати кекс вдома, ми дібрали простий та доступний рецепт, а начинку обирайте на смак.

Читайте також Романтична вечеря до Дня закоханих: 3 апетитні рецепти, які вразять вашу половинку

Домашній кекс чудово пасує з ароматним чаєм, кавою, домашнім компотом, або іншим улюбленим напоєм.

Рецепт кексу з будь-якою начинкою

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – 100 грамів цукру;
 – ванільний цукор;
 – 130 грамів сметани (йогурту або кефіру);
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 230 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста.

Приготування:

  • До яєць додаємо цукор, ванільний цукор та добре перемішуємо (довго збивати не потрібно).
  • Додаємо сметану та розтоплене вершкове масло, добре перемішуємо.
  • Просіюємо борошно та додаємо розпушувач. Замішуємо тісто.
  • Додаємо начинку: журавлину, родзинки, або інші продукти. Також можна додати: шоколад, цедру лимона, сухофрукти, ягоди, фрукти.

  • Перекладаємо масу в форму для запікання та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
  • Після приготування кекс можна додатково посипати цукровою пудрою, або полити глазур'ю.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак