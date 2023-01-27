Кекс з маком та цитрусами за годину
27 січня 2023, 16:06Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Кекс завжди вдала ідея для родинних чаювань. А якщо він ще й нотками цитрусових та маком – це справжня насолода.
Цитрусовий кекс з маком – відмінний варіант домашньої випічки, яка пасує до чаю, кави чи іншого улюбленого напою.
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З цих інгредієнтів у вас сміло вийде два кекси, або один у великій формі.
Рецепт кексу з маком та лимоном
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 350 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 30 грамів маку;
– 300 грамів цукру;
– цедра трьох лимонів (апельсинів);
– 140 грамів вершкового масла;
– 90 грамів олії;
– 4 курячі яйця;
– ванільний цукор;
– 150 грамів молока;
– цукрова пудра;
– 80 грамів соку лимона.
Приготування:
- Окремо змішуємо борошно, розпушувач для тіста, ванільний цукор та сухий мак.⠀
- У мисці збиваємо м’яке вершкове масло, цукор та цедру цитрусових. По одному додаємо яйця і збиваємо кожен раз. Додаємо олію і ще раз збиваємо міксером або в кухонній машині.
- Разом змішуємо молоко та сік лимону.
- До масляної маси додаємо частину сухих інгредієнтів, збиваємо і частину молочної суміші. Так декілька разів до замішування всього тіста.
- Виливаємо тісто в підготовлену форму змазану вершковим маслом та обсипану борошном та запікаємо при 180 приблизно 1 годину. Перевіряємо шпажкою на готовність.
- Для глазурі просто все змішуємо: сік лимона, цукрову пудру.
- Дістаємо випічку з форми, коли трішки охолоне покриваємо глазур’ю.
Смачного!