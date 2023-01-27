Кекс з маком та цитрусами за годину

27 січня 2023, 16:06
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Джерело:

Валентина Саєнко

Кекс завжди вдала ідея для родинних чаювань. А якщо він ще й нотками цитрусових та маком – це справжня насолода.

Цитрусовий кекс з маком – відмінний варіант домашньої випічки, яка пасує до чаю, кави чи іншого улюбленого напою.

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З цих інгредієнтів у вас сміло вийде два кекси, або один у великій формі.

Рецепт кексу з маком та лимоном

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 350 грамів борошна;
 – 10 грамів розпушувача;
 – 30 грамів маку;
 – 300 грамів цукру;
 – цедра трьох лимонів (апельсинів);
 – 140 грамів вершкового масла;
 – 90 грамів олії;
 – 4 курячі яйця;
 – ванільний цукор;
 – 150 грамів молока;
 – цукрова пудра;
 – 80 грамів соку лимона.

Приготування:

  • Окремо змішуємо борошно, розпушувач для тіста, ванільний цукор та сухий мак.⠀
  • У мисці збиваємо м’яке вершкове масло, цукор та цедру цитрусових. По одному додаємо яйця і збиваємо кожен раз. Додаємо олію і ще раз збиваємо міксером або в кухонній машині.
  • Разом змішуємо молоко та сік лимону.

  • До масляної маси додаємо частину сухих інгредієнтів, збиваємо і частину молочної суміші. Так декілька разів до замішування всього тіста.
  • Виливаємо тісто в підготовлену форму змазану вершковим маслом та обсипану борошном та запікаємо при 180 приблизно 1 годину. Перевіряємо шпажкою на готовність.
  • Для глазурі просто все змішуємо: сік лимона, цукрову пудру.
  • Дістаємо випічку з форми, коли трішки охолоне покриваємо глазур’ю.

Смачного!
 

Автор: Богданна Рибак