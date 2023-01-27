Кекс з маком та цитрусами за годину

Кекс завжди вдала ідея для родинних чаювань. А якщо він ще й нотками цитрусових та маком – це справжня насолода.

Цитрусовий кекс з маком – відмінний варіант домашньої випічки, яка пасує до чаю, кави чи іншого улюбленого напою.

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З цих інгредієнтів у вас сміло вийде два кекси, або один у великій формі.

Рецепт кексу з маком та лимоном

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 350 грамів борошна;– 10 грамів розпушувача;– 30 грамів маку;– 300 грамів цукру;– цедра трьох лимонів (апельсинів);– 140 грамів вершкового масла;– 90 грамів олії;– 4 курячі яйця;– ванільний цукор;– 150 грамів молока;– цукрова пудра;– 80 грамів соку лимона.

Приготування:

Окремо змішуємо борошно, розпушувач для тіста, ванільний цукор та сухий мак.⠀

У мисці збиваємо м’яке вершкове масло, цукор та цедру цитрусових. По одному додаємо яйця і збиваємо кожен раз. Додаємо олію і ще раз збиваємо міксером або в кухонній машині.

Разом змішуємо молоко та сік лимону.

До масляної маси додаємо частину сухих інгредієнтів, збиваємо і частину молочної суміші. Так декілька разів до замішування всього тіста.

Виливаємо тісто в підготовлену форму змазану вершковим маслом та обсипану борошном та запікаємо при 180 приблизно 1 годину. Перевіряємо шпажкою на готовність.

Для глазурі просто все змішуємо: сік лимона, цукрову пудру.

Дістаємо випічку з форми, коли трішки охолоне покриваємо глазур’ю.

Смачного!

