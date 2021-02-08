Святкові закуски на Китайський Новий Рік 2021: рецепти на будь-який смак

Смачні закуски на брускетах – це завжди смачно, швидко та корисно. Ми підготували для вас різноманітні закуски до святкового столу на будь-який смак.

У ніч з 11 на 12 лютого 2021 року світ святкуватиме Китайський Новий Рік 2021! Ми підготували для вас підбірку смачних закусок до святкового столу, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Головним правилом святкового столу на Китайський Новий Рік 2021 – це здорова та корисна їжа. Оскільки 2021 рік – це рік бика, тому на столі мають переважати закуски зі свіжих овочів, риби, сиру та фрукти.

Брускети з авокадо

Закуска з авокадо та в'ялених томатів

Обсмажте брускети або підсушіть їх до хрусткої скоринки в духовці. Змастіть соусом песто та викладіть зверху тонкі скибочки авокадо. Викладіть на брускету листя шпинату, нарізані в'ялені томати та посипте сиром. За бажанням на брускети можна додати ще насіння гарбуза. Смачного!

Брускети зі слабосолоною червоною рибою

– авокадо;– брускети;– адигейський сир;– шпинат;– соус песто;– в'ялені томати.

Святкова брускета з червоною рибою

Обсмажте тоненькі шматки брускети на сковорідці гриль до золотої скоринки. Змастіть брускети крем-сиром та залишіть його ще для декору закуски. Огірки наріжте тоненькими скибочками, краще використати мандоліну. Викладіть огірок на брускети, зверху шматочки червоної риби та знову трішки крем-сиру. Поперчіть чорним меленим перцем та задекоруйте кропом. Смачного!

Брускети з куркою

– брускети;– червона с/с риба;– крем-сир;– свіжий огірок;– кріп.

Хрустка брускета з куркою

Обсмажте брускети на оливковій олії до хрусткої скоринки або збризніть їх та підсушіть у духовці. Заздалегідь приготовану пряну курочку наріжте тоненькими шматочками та змішайте з томатами та цибулею порей. Викладіть готову начинку на брускети та посипте натертим сиром. Смачного!

Брускета з сиром

– обсмажена куряча грудка в спеціях;– цибуля порей;– томати;– сир пармезан;– оливкова олія.

Ніжні брускети з сиром

Підсушіть брускети в духовці до золотистої скоринки. Рясно намастіть закуску сиром рікота та викладіть свіжі листочки базиліку. Наріжте томати чері та викладіть половинки на брускети. Смачного!

– брускети;– сир рікота;– свіжі листочки базиліку;– томати чері.

Пам'ятайте, що на новорічному столі у Китайський Новий Рік 2021 не має бути яловичини! Ви ж не хочете розізлити Білого металевого бика, який правитиме цього року!?