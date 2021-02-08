Святкові закуски на Китайський Новий Рік 2021: рецепти на будь-який смак

Смачні закуски на брускетах – це завжди смачно, швидко та корисно. Ми підготували для вас різноманітні закуски до святкового столу на будь-який смак.
У ніч з 11 на 12 лютого 2021 року світ святкуватиме Китайський Новий Рік 2021! Ми підготували для вас підбірку смачних закусок до святкового столу, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Головним правилом святкового столу на Китайський Новий Рік 2021 – це здорова та корисна їжа. Оскільки 2021 рік – це рік бика, тому на столі мають переважати закуски зі свіжих овочів, риби, сиру та фрукти.
Брускети з авокадо
Закуска з авокадо та в'ялених томатів
Інгредієнти:
– авокадо;
– брускети;
– адигейський сир;
– шпинат;
– соус песто;
– в'ялені томати.
- Обсмажте брускети або підсушіть їх до хрусткої скоринки в духовці.
- Змастіть соусом песто та викладіть зверху тонкі скибочки авокадо.
- Викладіть на брускету листя шпинату, нарізані в'ялені томати та посипте сиром.
- За бажанням на брускети можна додати ще насіння гарбуза. Смачного!
Брускети зі слабосолоною червоною рибою
Святкова брускета з червоною рибою
Інгредієнти:
– брускети;
– червона с/с риба;
– крем-сир;
– свіжий огірок;
– кріп.
- Обсмажте тоненькі шматки брускети на сковорідці гриль до золотої скоринки.
- Змастіть брускети крем-сиром та залишіть його ще для декору закуски.
- Огірки наріжте тоненькими скибочками, краще використати мандоліну.
- Викладіть огірок на брускети, зверху шматочки червоної риби та знову трішки крем-сиру.
- Поперчіть чорним меленим перцем та задекоруйте кропом. Смачного!
Брускети з куркою
Хрустка брускета з куркою
Інгредієнти:
– обсмажена куряча грудка в спеціях;
– цибуля порей;
– томати;
– сир пармезан;
– оливкова олія.
- Обсмажте брускети на оливковій олії до хрусткої скоринки або збризніть їх та підсушіть у духовці.
- Заздалегідь приготовану пряну курочку наріжте тоненькими шматочками та змішайте з томатами та цибулею порей.
- Викладіть готову начинку на брускети та посипте натертим сиром. Смачного!
Брускета з сиром
Ніжні брускети з сиром
Інгредієнти:
– брускети;
– сир рікота;
– свіжі листочки базиліку;
– томати чері.
- Підсушіть брускети в духовці до золотистої скоринки.
- Рясно намастіть закуску сиром рікота та викладіть свіжі листочки базиліку.
- Наріжте томати чері та викладіть половинки на брускети. Смачного!
Пам'ятайте, що на новорічному столі у Китайський Новий Рік 2021 не має бути яловичини! Ви ж не хочете розізлити Білого металевого бика, який правитиме цього року!?