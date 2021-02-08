Праздничные закуски на Китайский Новый год 2021: рецепты на любой вкус
Вкусные закуски на брускетах – это всегда вкусно, быстро и полезно. Мы подготовили для вас разнообразные закуски к праздничному столу на любой вкус.
В ночь с 11 на 12 февраля 2021 года мир будет праздновать Китайский Новый год 2021! Мы подготовили для вас подборку вкусных закусок к праздничному столу, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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Главное правило праздничного стола на Китайский Новый год 2021 – это здоровая и полезная пища. Поскольку 2021 год – это год Быка, поэтому на столе должны преобладать закуски из свежих овощей, рыбы, сыра и фрукты.
Брускеты с авокадо
Закуска из авокадо и вяленых томатов
- Обжарьте брускеты или подсушите их до хрустящей корочки в духовке.
- Смажьте соусом песто и выложите сверху тонкие ломтики авокадо.
- Выложите на брускеты листья шпината, нарезанные вяленые томаты и посыпьте сыром.
- По желанию на брускеты можно добавить еще семечки тыквы. Приятного аппетита!
Брускеты со слабосоленой красной рыбой
Праздничная брускета с красной рыбой
- Обжарьте тоненькие кусочки брускеты на сковородке гриль до золотой корочки.
- Смажьте брускеты крем-сыром и оставьте его еще для декора закуски.
- Огурцы нарежьте тоненькими ломтиками, лучше использовать мандолину.
- Выложите огурец на брускеты, сверху кусочки красной рыбы и снова немного крем-сыра.
- Поперчите черным молотым перцем и задекорируйте укропом. Приятного аппетита!
Брускеты с курицей
Хрустящая брускета с курицей
- Обжарьте брускеты на оливковом масле до хрустящей корочки или сбрызните их и подсушите в духовке.
- Заранее приготовленную пряную курочку нарежьте тоненькими кусочками и смешайте с томатами и луком порей.
- Выложите готовую начинку на брускеты и посыпьте натертым сыром. Приятного аппетита!
Брускета с сыром
Нежные брускеты с сыром
- Подсушите брускеты в духовке до золотистой корочки.
- Обильно мажьте закуску сыром рикотта и выложите свежие листочки базилика.
- Нарежьте томаты черри и выложите половинки на брускеты. Приятного аппетита!
Помните, что на новогоднем столе в Китайский Новый год 2021 не должно быть говядины! Вы же не хотите разозлить Белого металлического быка, который будет править в этом году?!
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