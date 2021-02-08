Вкусные закуски на брускетах – это всегда вкусно, быстро и полезно. Мы подготовили для вас разнообразные закуски к праздничному столу на любой вкус.

В ночь с 11 на 12 февраля 2021 года мир будет праздновать Китайский Новый год 2021! Мы подготовили для вас подборку вкусных закусок к праздничному столу, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

Читайте также Кухни народов мира – Азия: о самых популярных блюдах страны рассказывает Лиза Глинская

Главное правило праздничного стола на Китайский Новый год 2021 – это здоровая и полезная пища. Поскольку 2021 год – это год Быка, поэтому на столе должны преобладать закуски из свежих овощей, рыбы, сыра и фрукты.

Брускеты с авокадо



Закуска из авокадо и вяленых томатов

Ингредиенты:

– авокадо;

– брускеты;

– адыгейский сыр;

– шпинат;

– соус песто;

– вяленые томаты.

Обжарьте брускеты или подсушите их до хрустящей корочки в духовке. Смажьте соусом песто и выложите сверху тонкие ломтики авокадо. Выложите на брускеты листья шпината, нарезанные вяленые томаты и посыпьте сыром. По желанию на брускеты можно добавить еще семечки тыквы. Приятного аппетита!

Брускеты со слабосоленой красной рыбой



Праздничная брускета с красной рыбой

Ингредиенты:

– брускеты;

– красная с/с рыба;

– крем-сыр;

– свежий огурец;

– укроп.

Обжарьте тоненькие кусочки брускеты на сковородке гриль до золотой корочки. Смажьте брускеты крем-сыром и оставьте его еще для декора закуски. Огурцы нарежьте тоненькими ломтиками, лучше использовать мандолину. Выложите огурец на брускеты, сверху кусочки красной рыбы и снова немного крем-сыра. Поперчите черным молотым перцем и задекорируйте укропом. Приятного аппетита!

Брускеты с курицей



Хрустящая брускета с курицей

Ингредиенты:

– обжаренная куриная грудка в специях;

– лук порей;

– томаты;

– сыр пармезан;

– оливковое масло.

Обжарьте брускеты на оливковом масле до хрустящей корочки или сбрызните их и подсушите в духовке. Заранее приготовленную пряную курочку нарежьте тоненькими кусочками и смешайте с томатами и луком порей. Выложите готовую начинку на брускеты и посыпьте натертым сыром. Приятного аппетита!

Брускета с сыром



Нежные брускеты с сыром

Ингредиенты:

– брускеты;

– сыр рикотта;

– свежие листочки базилика;

– томаты черри.

Подсушите брускеты в духовке до золотистой корочки. Обильно мажьте закуску сыром рикотта и выложите свежие листочки базилика. Нарежьте томаты черри и выложите половинки на брускеты. Приятного аппетита!

Помните, что на новогоднем столе в Китайский Новый год 2021 не должно быть говядины! Вы же не хотите разозлить Белого металлического быка, который будет править в этом году?!