Що таке кленовий сироп та як його використовувати: поради кондитера

Кондитерка Ліза Глінська частенько отримує багато запитань від шанувальників та читачів про кленовий сироп. Оскільки в Україні він поки що не надто популярний, дівчина вирішила більше розповісти з чого його роблять, чому він корисний та з чим його їсти.

Кленовий сироп – це замінник цукру. Найпопулярнішим кленовий сироп є у США та в Канаді. до нас він прийшов саме з цих країн.

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В Україні рідко використовують кленовий сироп, а от в Канаді – це традиційний смаколик до столу.

З чого роблять кленовий сироп

Сама назва смаколика підказує нам, що його виготовляють із клену, точніше з соку цукрового клену котрий росте в Північній Америці. Цей сік спочатку випарюють, а далі загущують.

Щоб отримати кленовий сироп, вік дерев повинен сягати від 10 до 80 років. Саме через цей фактор ціна на справжній кленовий сироп така дорога – від 200 – 300 гривень за пляшечку 250 мілілітрів.

Користь кленового сиропу

Кленовий сироп – відмінний замінник цукру, адже він дуже солодкий. Але на відміну від звичайного білого цукру, він не втрачає свої корисні вітаміни та мікроелементи – калій, кальцій, залізо, після термічної обробки.



Кленовий сироп / Фото 1000 меню

Солодкий смак сиропу забезпечує декстроза, а ще він низькокалорійний та приємний на смак. Також до кленового сиропу не додають консервантів, барвників та ароматизаторів.

З чим їсти кленовий сироп

Кленовий сироп додають до каш, вафель, морозива, млинців та оладок. Також він чудово смакує з кавою, чаєм та солодкими напоями. Сироп можна використовувати в приготуванні різноманітних кремів, мусів, готувати пана коту та желе.



Оладки з кленовим сиропом / Фото Марі Клер

Оскільки сироп дорогий, його часто підробляють. Будьте уважні, якщо в складі кленового сиропу є перелічені барвники, цукор – це підробка, яка може зіпсувати вам не тільки настрій й смак, а ще й здоров'я!