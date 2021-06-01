Експериментальна лабораторія – це кухня із сучасним дизайном і найновішим обладнанням, де молоді науковці, студенти та викладачі розроблятимуть прототипи нових м'ясних продуктів.

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До проєкту гастрономічних досліджень та розробок (саме так розшифровується абревіатура R&D – research and development) було вкладено близько 4,5 млн гривень.

R&D-лабораторія / Фото МХП

У лабораторії передбачено холодний цех для обробки сировини й кухня-студія, де науковці-практики будуть готувати й презентувати готові страви. Крім того, тут проводитимуться воркшопи, майстер-класи та семінари.

Холодний цех для обробки сировини / Фото МХП

Щоб студенти та викладачі мали змогу переймати передовий досвід та інновації, МХП планує запрошувати провідних фахівців з усієї України та з-за кордону.

Молоді науковці розроблятимуть прототипи нових м'ясних продуктів / Фото МХП

Створивши R&D-лабораторію, МХП інвестував у нові знання та досвід, адже, що ретельнішими будуть дослідження, то кращим виходитиме продукт. Отже, це інвестиція у високу якість.

У лабораторії проводитимуться воркшопи, майстер-класи та семінари / Фото МХП

В офіційному відкритті R&D-лабораторії взяли участь директорка Департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП Олена Косюк, директор Департаменту інновацій МХП Микола Такзей та ректор НУХТ Олександр Шевченко.

Бізнесу без науки немає, і науки без підтримки бізнесу також немає. Гадаю, що така колаборація надасть можливість обом сторонам знайти цікаві рішення. Ми готові вкладати наші кошти, виробничі знання, давати можливості науковцям реалізувати свій потенціал. Ми хочемо взяти від науки ті рішення, які зможуть дозволити нам розвиватися швидше й винаходити нові продукти, які потрібні споживачу. Ми виховаємо науковців з новими поглядами на науку, виробництво, бізнес, і в майбутньому ці люди будуть нести наші ідеї й культуру. Адже бізнес – це не тільки про гроші, бізнес – це про розвиток науки, людей й цілої країни, – зазначила Олена Косюк, директорка Департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП.

"Мені приємно, що бізнеси повертаються до науки. Сучасна лабораторія з найновішим обладнанням дійсно зможе надати можливість студентам, аспірантам, науковцям підвищувати свій професійний рівень, а головне – займатися інноваціями. Ми щоденно харчуємося. І дуже важливо, щоб це харчування було якісним, корисним і безпечним. Саме для того, щоб так було й створено цю лабораторію", – підсумував Олександр Шевченко, професор, доктор технічних наук, ректор НУХТ.

Тандем бізнесу та науки допоможе оперативніше запроваджувати ноу-хау й налагоджувати зв'язки між українськими та іноземними спеціалістами для спільних FoodTech-досліджень. Тож МХП має надію, що завдяки запропонованій моделі "відкритих інновацій" ще частіше радуватиме споживачів новими бездоганними продуктами на основі найпрогресивніших технологій.