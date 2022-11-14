Відпочинок повинен бути смачненьким: швидкий рецепт кокосового печива
14 листопада 2022 , 20:50Читать новость на русском
Джерело:Papilot
Перерва на чай або каву – це завжди гарна ідея, щоб перевести подих у швидкому ритмі життя. Аби підсолодити напої, завжди варто мати під рукою якийсь смаколик.
Домашнє кокосове печиво може стати яскравим смаковим доповненням до будь-якої перерви від роботи. Їх приготування не потребує багато часу чи особливих навичок, але смак особливий настільки, що хочеться куштувати їх знову й знову. Якщо ваша перерва на відпочинок обмежена – будьте пильними, адже з кокосовим печивом та улюбленим напоєм дуже легко втратити лік часу.
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Швидкий рецепт кокосового печива
Час: 25 хвилин
Порцій: 4
Смачний десерт своїми руками / Фото Cookbook
Інгредієнти:
- 300 грамів кокосової стружки;
- 120 грамм цукру для випічки;
- 4 яєчних білки;
- дрібка морської солі.
Приготування:
- Збиваємо білки з сіллю до пишної піни.
- Поступово додаємо до них цукор, не перестаємо помішувати.
- Акуратно додаємо до маси кокосову стружку та ретельно перемішуємо.
- Застеляємо деко пергаментним папером, формуємо печиво та викладаємо на деко.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо печиво 15 – 20 хвилин.
Смачного!