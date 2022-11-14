Відпочинок повинен бути смачненьким: швидкий рецепт кокосового печива

Перерва на чай або каву – це завжди гарна ідея, щоб перевести подих у швидкому ритмі життя. Аби підсолодити напої, завжди варто мати під рукою якийсь смаколик.

Домашнє кокосове печиво може стати яскравим смаковим доповненням до будь-якої перерви від роботи. Їх приготування не потребує багато часу чи особливих навичок, але смак особливий настільки, що хочеться куштувати їх знову й знову. Якщо ваша перерва на відпочинок обмежена – будьте пильними, адже з кокосовим печивом та улюбленим напоєм дуже легко втратити лік часу.

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Швидкий рецепт кокосового печива

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

Смачний десерт своїми руками / Фото Cookbook

Інгредієнти:

300 грамів кокосової стружки;

120 грамм цукру для випічки;

4 яєчних білки;

дрібка морської солі.

Приготування:

Збиваємо білки з сіллю до пишної піни. Поступово додаємо до них цукор, не перестаємо помішувати. Акуратно додаємо до маси кокосову стружку та ретельно перемішуємо. Застеляємо деко пергаментним папером, формуємо печиво та викладаємо на деко. Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо печиво 15 – 20 хвилин.

Смачного!