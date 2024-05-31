Кому не можна пити каву: для кого важливі ці обмеження

Кава є одним з найпопулярніших напоїв у світі. Її унікальний смак та аромат роблять її улюбленим вибором для багатьох людей, проте не всім можна її пити.

Кава здатна бадьорити, покращувати настрій і підвищувати працездатність, повідомляє Смачно 24. Проте не всім людям можна вживати цей напій.

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Вагітні жінки

Вагітним жінкам слід бути обережними з кавою. Надмірне споживання кофеїну під час вагітності може призвести до негативних наслідків для плоду, таких як передчасні пологи або низька вага при народженні. Лікарі рекомендують обмежити споживання кофеїну до 200 міліграмів на день, що еквівалентно одній-двом чашкам кави.

Особливо популярний напій / Фото unsplash

Люди з тривожними розладами

Кофеїн є стимулятором центральної нервової системи, що може погіршити симптоми тривожних розладів. Люди, які страждають на панічні атаки або інші форми тривоги, можуть відчути погіршення свого стану після вживання кави. В таких випадках варто розглянути альтернативи, які не містять кофеїну.

Діти та підлітки

Діти та підлітки є ще однією групою, якій не рекомендується вживати каву. Їхні організми більш чутливі до впливу кофеїну, що може призвести до порушень сну, тривожності та інших негативних наслідків. Батькам слід обмежувати доступ дітей до напоїв, що містять кофеїн.

Чим замінити каву

Зелений чай містить менше кофеїну порівняно з кавою, але все ж забезпечує бадьорість і енергію. Він багатий антиоксидантами, які корисні для здоров'я серця. Ще один варіант – цикорій. Корінь цикорію обсмажується та використовується як замінник кави. Цей напій має схожий смак з кавою, але не містить кофеїну. Гарячий шоколад або какао – це також чудовий спосіб замінити каву. Какао багате на магній та антиоксиданти, що підтримують здоров'я серця і покращують настрій.

Як приготувати какао

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.– 2 столові ложки какао-порошку;– 2 столові ложки цукру (можна коригувати)– 1 склянка молока (звичайного або рослинного);– чверть склянки води;– щіпка солі.

Приготування:

Змішайте сухі інгредієнти: У невеликій каструлі змішайте какао-порошок, цукор і щіпку солі. Додайте чверть склянки води та добре перемішайте, щоб отримати однорідну пасту. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи. Це допоможе розчинити цукор і какао. Поступово вливайте молоко, продовжуючи помішувати. Нагрівайте какао, не доводячи до кипіння, поки воно стане гарячим. Якщо ви любите ванільний смак, додайте кілька крапель ванільного екстракту і добре перемішайте. Перелийте какао у вашу улюблену чашку і насолоджуйтесь.

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