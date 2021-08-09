Корінні народи України: що люблять їсти й готувати в Криму – автентичні рецепти

Корінними народами в Україні окрім власне українців є кримські татари, караїми та кримчаки. До наших днів вдалося зберегти їхню особливу культуру та неймовірні рецепти, які ми згадуємо у Міжнародний день корінних народів.

На законодавчому рівні закріплено офіційний статус корінних народів України. До них відносять кримських татар, караїмів та кримчаків. Цим народам прийшлося нелегко через роки переслідування та знищення культури, проте їм вдалося не тільки вижити, а й зберегти старовинні рецепти свого народу.

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Кримські татари

Інша назва цього народу – кримці, як етнос вони сформувалися на Кримському півострові. Це нащадки різних народів, які у певний період переселялися на півострів: таврів, скіфів, кіммерійців, сарматів, греків, аланів, готів, гунів, римлян, хазарів, половців, печенігів і татар. Кухня кримських татар формувалася на основі їхнього географічного розташування. Крим – це край, багатий на рослинність, м'ясо, овочі та фрукти.

Автентична кримська кухня / Фото Інфо-центр

Хліб для них – це священна їжа, він присутній на кожній трапезі. Серед м'яса кримські татари найчастіше обирають птицю, баранину чи конину. Відомою стравою є шиш-кебаб – це шашлик з баранини, конини або індички, який довго маринують.

Ще однією особливою стравою є долма. Вони схожі на українські голубці, їх готують зі спеціального фаршу з баранини та загортають у виноградне листя. Серед овочевих страв варто відзначити імам-баілди — фаршировані баклажани, до яких додають перець, помідори, цибулю, часник та петрушку.

Татарські солодощі асоціюються із медом. Славнозвісна пахлава – це солодка випічка ромбовидної форми з багатошарового тіста з медом і горіхами. Також кримські татари люблять готувати варення з пелюсток троянд.

Соковито та смачно / Фото Сookpad.com

Караїми

Тюркомовні караїми – корінні жителі Кримського півострова. Їхні предки – це племена, які базувалися на півострові у VIII—IX столітті. Дослідження підтверджують прямий і безпосередній генетичний зв'язок караїмів з хозарами. Рецепти караїмського народу передавалися від покоління до покоління і дійшли до наших днів.

Караїми – етнос, який безпосередньо займався скотарством та в силу культурних традицій не вживає свинину. Головний інгредієнт їх страв – баранина, також вони готують і яловичину. Приготування їхніх м'ясних страв відповідає кочовому способу життя. До прикладу, зберігся рецепт, згідно з яким сиру баранячу ногу прив'язували до сідла, на сонці та вітрі м'ясо в'ялилося. Баранячі язички в'ялили на повітрі в затінку.

Гостинна трапеза / Фото Kavun.City

Одна із найлегендарніших страв караїмського народу – пиріжки з м'ясом баранини. Хрусткі пиріжки з листкового тіста, для приготування якого використовується курдючний жир, а в ролі начинки тут рублене сире бараняче м'ясо.

В рецептах солодких страв багато меду та волоських горіхів. Популярними солодким смаколиком є Акъалва – це біла халва, яка виготовлена з цукру та горіхів.

Славнозвісні пиріжки / Фото Kavun.City

Кримчаки

Це окрема етнічна група єврейського населення. Вони почали заселяти Крим у XIV-XVI століттях. Їх побут має багато звичаїв та традицій татар. Кухня кримчаків надзвичайно різнобарвна та смачна.

Відомий суп Шорва вариться на овочевому та бобовому відварах. До супу додають "вушка" – маленькі пельмені з м'ясом. М'ясні страви часто готують з баранини чи яловичини. Відомі смаколики Тавєте та Борана – тушковане м'ясом з рисом. Також кримчаки любили смакувати трав'яним чаєм та кавою.

Караїмська випічка – ніжна та соковита / Фото Кримська кухня