При цьому важливо, щоб осіннє меню було смачним та ситним. А основу перших страв складали сезонні продукти, інформує 24 Канал.
До теми Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин
Щоб пришвидшити приготування супів, зробити їх наваристими та ароматними, радимо звернути увагу на ТМ "Бащинський". Ковбаски, грудинка та куряче філе від виробника вдало поєднуються з овочами та спеціями. Тож кожен зможе без зайвих зусиль приготувати ідеальний осінній суп, що зігріє в холодну пору року.
А щоб приготування перших страв стало ще легшим, ділимось трьома покроковими рецептами на будь-який смак.
Суп з ковбасками та картоплею
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Суп з ковбасками / Фото Shutterstock
Приготування:
- Наливаємо у каструлю воду та ставимо на вогонь. Очищуємо картоплю та моркву, нарізаємо невеликими шматочками та додаємо в каструлю.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додаємо нарізані довільними шматочками ковбаски та продовжуємо смажити ще 3 – 4 хвилини.
- Додаємо засмажку в каструлю. Присмачуємо спеціями, висипаємо стручкову квасолю і нарізані шматочками томати.
- Варимо суп ще 10 хвилин до готовності. Перед подачею можна посипати страву зеленню (за бажанням).
Борщ з грудинкою та чорносливом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Борщ з чорнолсивом / Фото Shutterstock
Приготування:
- Нарізаємо кубиками грудинку, обсмажуємо в каструлі до скоринки. Додаємо дрібно нарізану цибулю та смажимо до прозорості ще 4 хвилини.
- Вливаємо воду. Нарізаємо очищену картоплю, моркву кубиками та додаємо в каструлю. Варимо до напівготовності.
- Додаємо посічену капусту, далі томати у власному соку та спеції. Коли овочі повністю готові – додаємо нарізаний тонкою соломкою буряк (його можна натерти на дрібній тертці) та доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь та вичавлюємо зубчики часнику.
- Розрізаємо чорнослив половинками та відправляємо в борщ.
- Посипаємо все дрібно нарізаною зеленню петрушки та закриваємо кришкою.
- Даємо борщу настоятися 20 хвилин. Подаємо до столу зі сметаною.
Суп з курячим філе та вершками
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Суп з курячим філе / Фото Shutterstock
Приготування:
- У каструлі з невеликою кількістю олії обсмажуємо дрібно нарізану кубиками цибулю, далі наливаємо воду на суп. Вкидаємо лавровий лист.
- Поступово додаємо до супу нарізану кубиками картоплю, моркву.
- Куряче філе нарізаємо довільними шматочками, відправляємо до супу. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо.
- Наприкінці додаємо плавлений сир та готуємо суп, доки він не розплавиться.
- Посипаємо готову страву подрібненою зеленню петрушки та подаємо до столу.
Смачного!