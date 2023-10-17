При цьому важливо, щоб осіннє меню було смачним та ситним. А основу перших страв складали сезонні продукти, інформує 24 Канал.

До теми Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин

Щоб пришвидшити приготування супів, зробити їх наваристими та ароматними, радимо звернути увагу на ТМ "Бащинський". Ковбаски, грудинка та куряче філе від виробника вдало поєднуються з овочами та спеціями. Тож кожен зможе без зайвих зусиль приготувати ідеальний осінній суп, що зігріє в холодну пору року.

З усім асортиментом ТМ "Бащинський" можна ознайомитись на офіційному сайті бренду або ж сторінках у фейсбуці та інстаграмі. Експериментуйте разом із ТМ "Бащинський", що вже понад 25 років виробляє смачну та якісну продукцію для всієї родини.

А щоб приготування перших страв стало ще легшим, ділимось трьома покроковими рецептами на будь-який смак.

Суп з ковбасками та картоплею

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Суп з ковбасками / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– напівкопчені ковбаски "Єгерські" від ТМ "Бащинський";

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 3 помідори;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 склянка стручкової квасолі;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Наливаємо у каструлю воду та ставимо на вогонь. Очищуємо картоплю та моркву, нарізаємо невеликими шматочками та додаємо в каструлю. Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додаємо нарізані довільними шматочками ковбаски та продовжуємо смажити ще 3 – 4 хвилини. Додаємо засмажку в каструлю. Присмачуємо спеціями, висипаємо стручкову квасолю і нарізані шматочками томати. Варимо суп ще 10 хвилин до готовності. Перед подачею можна посипати страву зеленню (за бажанням).

Борщ з грудинкою та чорносливом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Борщ з чорнолсивом / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– грудинка "Українська" від ТМ "Бащинський";

– 2 запечені буряки;

– 1 морква;

– 2 картоплини;

– ¼ білоголової капусти;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 8 штук чорносливу;

– 400 грамів томатів у власному соку;

– петрушка;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо кубиками грудинку, обсмажуємо в каструлі до скоринки. Додаємо дрібно нарізану цибулю та смажимо до прозорості ще 4 хвилини. Вливаємо воду. Нарізаємо очищену картоплю, моркву кубиками та додаємо в каструлю. Варимо до напівготовності. Додаємо посічену капусту, далі томати у власному соку та спеції. Коли овочі повністю готові – додаємо нарізаний тонкою соломкою буряк (його можна натерти на дрібній тертці) та доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь та вичавлюємо зубчики часнику. Розрізаємо чорнослив половинками та відправляємо в борщ. Посипаємо все дрібно нарізаною зеленню петрушки та закриваємо кришкою. Даємо борщу настоятися 20 хвилин. Подаємо до столу зі сметаною.

Суп з курячим філе та вершками

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Суп з курячим філе / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– філе куряче "Апетитне" від ТМ "Бащинський";

– 200 грамів плавленого сиру (вершковий або янтар);

– 3 картоплини;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– петрушка;

– лавровий лист;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

У каструлі з невеликою кількістю олії обсмажуємо дрібно нарізану кубиками цибулю, далі наливаємо воду на суп. Вкидаємо лавровий лист. Поступово додаємо до супу нарізану кубиками картоплю, моркву. Куряче філе нарізаємо довільними шматочками, відправляємо до супу. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо. Наприкінці додаємо плавлений сир та готуємо суп, доки він не розплавиться. Посипаємо готову страву подрібненою зеленню петрушки та подаємо до столу.

Смачного!