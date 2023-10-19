Цукерки з морквою, фініком та рисовими хлібцями – справжнє відкриття для поціновувачів правильного харчування. До складу солодощів не входить доданий цукор і від цього вони стають не тільки смачнішими, а й корисними.
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Такі домашні солодощі чудова альтернатива магазинним. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.
Рецепт шоколадних цукерок з моркви та фініків
- Час: 45 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Виймаємо з фініків кісточки, очищену моркву натираємо на дрібній тертці.
- Хлібці подрібнюємо, залишаємо середню фракцію.
- Додаємо до хлібців натерту моркву, фініки, горіхи, кокосову стружку, корицю і подрібнюємо все до однорідної маси.
- Додаємо до цієї маси кленовий сироп, перемішуємо і формуємо кульки.
- Розтоплюємо шоколад, вимочуємо у ньому наші кульки та ставимо у холодильник застигати.
- Виймаємо цукерки з холодильника та куштуємо.
Смачного!