Цукерки з морквою, фініком та рисовими хлібцями – справжнє відкриття для поціновувачів правильного харчування. До складу солодощів не входить доданий цукор і від цього вони стають не тільки смачнішими, а й корисними.

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Такі домашні солодощі чудова альтернатива магазинним. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт шоколадних цукерок з моркви та фініків

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 150 грамів фініків;

– 100 грамів улюблених горіхів;

– 100 грамів моркви;

– 7 штук рисових хлібців;

– 2 столові ложки кокосової стружки;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 2 столові ложки кленового сиропу;

– чорний шоколад.

Приготування:

Виймаємо з фініків кісточки, очищену моркву натираємо на дрібній тертці.

Хлібці подрібнюємо, залишаємо середню фракцію.

Додаємо до хлібців натерту моркву, фініки, горіхи, кокосову стружку, корицю і подрібнюємо все до однорідної маси.

Додаємо до цієї маси кленовий сироп, перемішуємо і формуємо кульки.

Розтоплюємо шоколад, вимочуємо у ньому наші кульки та ставимо у холодильник застигати.

Виймаємо цукерки з холодильника та куштуємо.

Смачного!

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