Варіантів просто безліч: що можна зробити з білками

Доволі часто виникає ситуація, що в нас залишається чимало яєчного білка. Якщо ви полюбляєте солодке – то довго шукати варіанти його застосування вам не доведеться.

Якщо після приготування якоїсь страви у вас залишилося багато яєчних білків, то їх подальше додавання маленькими порціями у ранковий омлет – далеко не єдине рішення. Трішки хитрощів дозволять вам приготувати багато солодких ласощів, з яких вам лише потрібно обрати улюблені.

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Що можна приготувати з білків

Перша опція, яка одразу спадає на думку – меренга. Але є інші варіанти, які потребують менше часу та зусиль, наприклад, безе.

Трішки фантазії – і білки перетворюються на десерт / Фото HuffPost

Також можна зупинити свій вибір на торті у стилі омбре, який має не лише фантастичний смак, а й приголомшливий вигляд. Звісно, доведеться трішки попрацювати, але результат вартує кожної витраченої секунди.

Якщо ж довго морочитися не хочеться, то можна приготувати шоколадно-білковий пиріг, інгредієнти для якого точно є у вас вдома. Він має дуже збалансований смак та ідеально пасує до кави або чаю.